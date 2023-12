La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Paloma Barrientos y Beatriz Cortázar para comentar todos los temas de la actualidad rosa del momento. Centrada en el caso de Bertín Osborne, que afronta ahora su inminente (y presunta) paternidad con Gabriela Guillén, a punto de dar a luz un bebé que ella asegura pertenece al cantante.

El entorno de Bertín Osborne, sin embargo, no está tan seguro. Mientras el cantante cierra la puerta a los medios para evitar polémicas, prefieren esperar a la prueba de paternidad para manifestarse al respecto. Hasta el punto que parecen también haber dado portazo a Fabiola Martínez, que celebró su cumpleaños con medios de comunicación pero sin que su ex, o bien las hijas de éste, hicieran acto de aparición.

"Se me hizo raro que ninguno de la familia o sus hijas acudiera. Ese apoyo, al menos de cara a los medios, dado que había convocatoria, llamó la atención y me chocó tal y como están las cosas. Sobre todo dado el esfuerzo que Fabiola está haciendo sin pedir nada a cambio. Hubiera sido bonito", aseguró en esRadio la periodista Beatriz Cortázar.

Respecto al espinoso tema del bebé en camino, Cortázar reveló que "Gabriela me ha dicho que ella no tiene problema en hacerse la prueba de ADN. Pero hay un acosa que tiene clara: se la va a hacer en el mismo lugar donde mandan los jueces, no una clínica privada o laboratorio privado. Ella va a ir al instituto toxicológico, un lugar cien por cien seguro e imparcial". Un sitio "riguroso y con luz y taquígrafo que no sería la primera vez que en un sitio alguien tiene un amigo". El objetivo de Gabriela -dijo- es "No dar pie a ningún tipo de elaboración".

Paloma Barrientos, sin embargo, señala en Es la mañana de Federico que hay informaciones contradictorias sobre la postura de Bertín Osborne y su entorno sobre Gabriela, el bebé y la prueba de paternidad. "A mí Bertín me ha negado que pidiera la prueba", dijo la periodista en esRadio.

Isabel González señaló también otro tipo de incertidumbre que, no obstante, apunta a que sí se desea una prueba de ADN: "A mí me consta que el entorno de Bertín Osborne no está seguro de que sea el padre. Hablan de que es un candidato a ser el padre de la criatura", explicó, apuntando a que es la familia del cantante la que desea deshacerse de dudas.