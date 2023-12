Primera reacción de Victoria Abril a la acusación de agresión sexual de Lucie Lucas

Victoria Abril se ha manifestado por primera vez tras ser acusada de agresiones sexuales por la actriz Lucie Lucas. La reacción de la actriz ha sido de lo más contundente, tal y como ha contado el programa TardeAR.

Tras haberse sumado a un manifiesto de apoyo hacia Gérard Depardieu junto a otras personalidades, la compañera de reparto de Victoria Abril en la serie francesa Clem publicó en redes sociales la dura acusación: ¡Hola, Victoria...! ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones, incluyendo agresiones sexuales, hacia tus compañeros?".

La reportera Leticia Requejo fue la encargada de recoger la reacción de Victoria Abril durante la tarde del miércoles. "Me ha dicho que no sabía nada de lo que le estaba hablando, le he tenido que mandar la noticia", dijo.

Después -explicó- "la he notado un poco enfadada y me ha pedido que no la volviese a escribir, porque no tenía nada que decir".

La acusación de Lucas ha adquirido repercusión internacional. En ella interpela a Abril a hablar de sus "numerosas agresiones, incluidas las sexuales" a compañeros de profesión. "No me extraña que hayas firmado ese periodicucho. Tú también estás flipando y, ahora que lo pienso, tienes razón. Basta ya de tonterías".

"Llevo 15 años como actriz y he estado protegiendo a una buena parte de estos boomers degenerados al no decir en una entrevista todo el daño que hacen a otros en un set", dijo Lucas, que trabajó con Abril durante cinco años y que interpretó a su hija en la pantalla.