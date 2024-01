3 / 13

"El tiempo no pasa sin dejar huella en nadie, ni siquiera en mí. El tiempo desgasta, y los infortunios se acumulan. Ya no superamos las mismas cosas que solíamos hacer. En febrero de este año, me sometí a una extensa operación de espalda. Todo salió bien, pero la operación también dio lugar a reflexiones sobre el futuro, sobre si era el momento de pasar la responsabilidad a la siguiente generación" confesaba en su discurso, en el que también quiso agradecer "la abrumadora calidez y apoyo" que ha recibido a lo largo de los años por parte del pueblo danés, al que ha pedido para Federico y Mary "la misma confianza y afecto que yo he recibido". "Ellos lo merecen" ha asegurado la reina Margarita.