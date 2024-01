Gabriela Guillén da a luz a su hijo sin la presencia de Bertín Osborne

Gabriela Guillén ya ha dado a luz a su primer hijo en común con Bertín Osborne, el séptimo para el cantante. El programa Así es la vida de Telecinco ha avanzado una noticia que debería colmar de alegría a los padres pero que, sin embargo, no ha hecho más que distanciarles tras un breve romance.

Tal y como explicó José Antonio Avilés, Bertín no ha conocido a su hijo "todavía". "Está con su familia y con sus niños en la finca de Sevilla. No sé si el viernes se desplazará a Madrid", explicó el colaborador, que añadía que, de momento, el artista "no tiene intención de ir" a Madrid para estar junto a la madre de su hijo.

La llegada de este pequeño ha generado gran expectación, especialmente porque Gabriela salía de cuentas el pasado 31 de diciembre. Su ausencia en redes sociales ya sugería que estaba centrada en su embarazo y el inminente nacimiento de su bebé.

La relación entre Bertín y Gabriela parece haber llegado a su fin y el cantante incluso estaría considerando solicitar una prueba de paternidad para confirmar la filiación del niño. En caso de ser su hijo, el presentador se compromete a hacerse cargo de la manutención, pero no ha querido tener contacto con Gabriela durante estos meses. La joven, por su parte, ha contado con el apoyo de su familia, que ha viajado desde Paraguay para acompañarla en este momento crucial.

La noticia del nacimiento ha coincidido con el cierre de la gira musical de Bertín Osborne, '40 años son pocos', evidenciando que la vida del cantante continúa a pesar de las controversias. Mientras tanto, el bebé, cuyos apellidos aún están por decidir, se convierte en el sexto hijo del cantante, quien ha recibido el respaldo de su familia en medio de la difícil situación.