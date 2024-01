Bertín se adelanta a Gabriela con una exclusiva en la semana en la que sabía que volvería a ser padre

Cuando todos apuntaban a Gabriela Guillén como protagonista de la exclusiva de la Semana, va Bertín Osborne y nos sorprende desde la portada de Hola con una entrevista de diez páginas, nada menos, en la que "nos cuenta toda su verdad". O al menos la que quiere que conozcamos.

Vestido con un esmoquin navideño, el cantante posa en su finca de Sevilla, en la que ha pasado las fiestas rodeado de toda su familia. "Está siendo un caos. Entran y salen 200 niños a la vez en la casa. Me la revuelven, me descolocan todo. Tengo una rutina germánica…". Quién sabe si dentro de unos años entre esos chiquillos estará el pequeño que ha alumbrado Gaby.

Dice Bertín tras una elegía de texto en el que le califican de "genuino, PADRAZO, polémico, nostálgico, combativo, canalla" y un largo etcétera que no sabe "por qué se piensa que he estado desaparecido. En absoluto. He estado trabajando". Y argumenta por qué no habla: "Siempre se tiene la idea (peregrina) de que los artistas tenemos que salir al paso de cualquier comentario o de cualquier novedad que se de de nuestras vidas.. y ¡para nada!. A mí me importan tres narices las cosas que digan". "Yo no tengo que aclarar nada, porque no tengo ninguna necesidad y porque me aburre soberanamente hablar de cosas que no me interesan".

Sin embargo, arremete contra la prensa a la vez que anuncia posibles demandas. O ganas de ponerlas. "No veo los programas del corazón. Y si he ido a algunos es porque pensaba que tenía amigos y amigas y compañeros de profesión y de cadena… Pensaba que "tenía" amigos. Porque yo me he llevado siembre bien con todo el mundo y he sido amable y respetuoso… Hasta ahora. Me he dado cuenta de que uno no tiene amigos en mi profesión ni gente que te respete". "Cuando ves personas a las que quieres, admiras, respetas, con las que has tenido un trato cercano y cordial, diciendo barbaridades o mentiras absolutas o dando pábulo a espacio o personas que no lo merecen… es muy triste. Es lamentable".

"Tengo preparadas una querella y una demanda. Y si no las he presentado aún es porque no soy vengativo y me da pena". La primera "va a hacer un daño horroroso y sé que va a jorobar la vida a una persona que, en realidad, me ha intentado jorobar a mí…". La segunda es contra algún periodista. Su abogado, añade, quiere hacerlo.

Se declara "movidito" en el amor y se defiende con el argumento de que le ha gustado ir con mujeres desde que tenía 15 años. "A mí me gustan las mujeres. Lo que me molestan son las mentiras. Que vaya una chica a televisión a decir que he estado con ella. ¿Y qué?".

Pero hay más. Bertín se ha dado cuenta ahora de que echa de menos a Fabiola. "Echo de menos la vida e pareja, sí, pero con matices… A quien echo de menos es a Fabiola. Muchísimo. Fabiola es la mujer más importante. Es un ejemplo de todo. Es una compañera bestial. Es un 10. Ha sido un 10 toda su vida. Ha sido una maravilla compartir mi vida con ella y mi relación con ella es maravillosa… Ella es irrepetible".

Pero "yo no he nacido para estar casado, lo tengo que reconocer". "Ojalá tuviera una relación esporádica un poquito más larga".

Bertín, sobre el filo de una navaja

Obviamente, Bertín no puede esquivar la cuestión Gabriela Guillén. En el momento en el que se realizó la entrevista ella todavía no había dado a luz. "Gabriela es una chavala estupenda, que esto vaya por delante. Gabriela es buenísima gente. Muy atractiva. Muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella. He oído por ahí que… Que si dinero, que si intereses. ¡No, no y no! Cuando he hablado de dinero nunca me he referido a ella, porque es la única que ¡nunca! me ha exigido nada. Nunca me ha pedido nada. Se ha negado y me ha rechazado cualquier ayuda que yo haya podido ofrecerle".

Eso sí, reconoce que no ha vuelto a verla desde el pasado 1 de julio y que sólo ha hablado con ella una vez. Insiste en lo que dijo en Es La Mañana de Federico en cuanto se supo la noticia: "No me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre". Y "ella (Gabi) dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente. Es su responsabilidad".

Y, por supuesto, habrá prueba de paternidad: "Evidentemente. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacerme las pruebas. Pero no por nada, sino porque creo que es de justicia para todo mi entorno hacerlo. No es un tema de desconfianza". "Y si se confirma que es mío, yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo".

La portada engañosa de Fabiola

Aprovechando que esta era la semana en la que Gabriela Guillén salía de cuentas, Semana ha colocado en portada a Fabiola Martínez con una información que la propia protagonista desmiente: "Fabiola no puede más y se rompe en plena calle", leemos en el titular.

La revista utiliza unas fotografías tomadas hace unas semanas, durante una quedada de la venezolana con, al menos una de las hijas de Bertín, Eugenia. En las imágenes, Fabiola se lleva las manos a los ojos y, según Semana, "llora". Pero también puede estar quitándose una legaña.

Ella misma ha negado cualquier malestar a Es La Mañana de Federico: Fabiola confirma que quedó no con una, sino con tres: Eugenia, Claudia y Ana Cristina, con las que se lleva estupendamente, para hablar de los premios de la Fundación Kike Osborne. Y que no está mal, ni afectada, ni puede más. De hecho está en un momento muy bonito de su vida, aprovechando las oportunidades que se le presentan y creciendo.

Ortega Cano celebra los 70

Diez Minutos dedica su portada a José Ortega Cano, que el pasado 23 de diciembre celebró una fiesta en la que reunió a toda su familia. Para que luego digan que no se llevan bien entre ellos.

En la portada le vemos posando con sus tres hijos, Gloria Camila, José Fernando, y el pequeño José. Pero en páginas interiores vemos que la lista de asistentes fue larga. Desde Rosa Benito hasta sus cuñadas.

La alegría era completa: su hijo José Fernando recibió permiso del centro de salud mental en el que sigue ingresado para poder acompañar a su padre.

Raquel Perera, prudente

Raquel Perera está de actualidad. El rumor que relaciona a su ex y padre de sus hijos, Alejandro Sanz, con Mónica Cruz, ha hecho que Semana le dedique un recuadro en su portada y una entrevista exclusiva.

Sin embargo, Raquel vuelve a hacer gala de su exquisita discreción. "Veo a Alejandro bien, contento, pero no soy nadie para hablar sobre él. Lo que le haga feliz me lo hará a mí".

Cóctel de noticias

Las Prat celebran la Navidad en Hola con un posado familiar. Alejandra, Andrea, los hijos de ambas y Marianne, la matriarca del clan, aparecen radiantes en la portada de Hola. La familia celebra las fiestas unida, aunque echando de menos a su hermano Federico, del que esperan que se recupere algún día de sus adicciones.

María Pombo y Pablo Castellano invitan a Hola al bautizo de su hija, Vega. La revista también lleva a portada a la pareja de influencers, que celebraron el sacramento la víspera de Nochebuena. "Nos gustaría familia numerosa", señala la pareja.

Iñaki Urdangarín pasa fin de año con sus hijos. Semana publica varias imágenes que confirman que Irene, Juan y Pablo han pasado la Nochevieja con su padre y con la familia de éste en Vitoria. Los tres lucen ropa deportiva porque disfrutaron de una jornada de paddle juntos. Ainhoa Armentia no estaba con ellos.

Shakira podría comenzar el año enamorada. Según Diez Minutos, el compositor Rafael Arcaute está intentando conquistar a la colombiana. Otra cosa es que lo consiga.