El regalo envenenado de Julián Contreras a Fran Rivera por su cumpleaños: "Va a acabar solo"

La entrevista de Fran Rivera en el programa De viernes ha vuelto a poner sobre la mesa sus rencillas familiares. El torero, que siempre ha querido mantenerse alejado de los medios y los ha criticado con vehemencia, acudió al programa de Telecinco para despotricar de su entorno por una ingente cantidad dinero, algo que a su hermano Julián Contreras no le ha sentado demasiado bien.

Julián concede este miércoles una entrevista en una conocida revista en la que habla claro de su hermano mayor coincidiendo con su 50º cumpleaños: "Es soberbio, clasista y machista. Va a acabar solo", titula la publicación en la portada.

"Francisco se ha revelado como un tipo soberbio que carece por completo de autocrítica (...) No tiene relación con ninguno de sus tres hermanos pero fíjate qué curioso que él no asume ninguna responsabilidad. Se me ha presentado como un tipo muy clasista y esclavo de un machismo totalmente anacrónico. Es una persona muy cobarde", asegura el hijo menor de Carmina Ordóñez.

La entrevista de Julián responde a las palabras que Rivera le dedicó en el programa de Telecinco: "Es un enfermo emocional del dinero". Aunque durante una temporada consiguieron limar asperezas, actualmente lo suyo parece irreconciliable debido a que, según el diestro, se cansó de ayudar a su hermano pequeño. "Pequeñas gotas van sumando hasta que terminas cansado (…) Que no haya relación con mis hermanos me duele mucho. Aprender a vivir con una relación mala con tus hermanos es duro. Seguro que tengo una parte de culpa", admitió.

A pesar de que ahora él es quién está utilizando a la prensa del corazón para ganar dinero, considera que Julián Contreras ha vivido de hablar mal de él en los platós de televisión: "No puede decir que no le he ayudado cada vez que me ha pedido ayuda, hasta el último día que le dije que no podía. También he tenido problemas, malos socios, no pude ayudarle. Desapareció cuando ya no le pude ayudar económicamente", añadió. Además, le dolió especialmente el día que Julián y su padre se fueron "corriendo" de la boda de Cayetano para sentarse en el Deluxe para hablar mal de ellos: "No se lo merecía. Tienen un problema enorme y es que Julián cuida de su padre, es antinatural. Se ha equivocado, ha tomado decisiones no acertadas.