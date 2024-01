Doña Francisquita fue más feminista que la Montero

La noche de los Reyes siempre me ha parecido una de las noches más mágicas del año. Es el fin de las Navidades y el principio del año. Y si hay un regalo especial que me han hecho ha sido el haber podido asistir a la Gran Gala de Zarzuela el pasado 4 de enero en el Auditorio Nacional de Madrid. Aunque Ainhoa Arteta, anunciada en el cartel, no actuaba por temas de salud, Sito Tejeiro nos regalaba (sí, fue todo un regalo) a Plácido Domingo. O su actuación. Solidaria. Magistral. Única.

Sito es el rey de las alcachofas -Pimiento Verde mediante, y David Lecanda quien expandió el imperio-. La velada clausuró con una noche llena de cantes, coplas, saetas, zarzuelas en La Castafiore, regentado por Paca, una mujer de las de toda la vida. Cocina como la de la abuela. De la alcachofa salen capas y capas de sabor que además tanto inspiran en la moda. Tela mediante.

Con o sin plácido, aun siendo jueves que no Domingo (hoy me leen un sábado), pienso en qué será del género de la zarzuela de aquí a unos años.

En un momento en el que el grotesco electrolatino ha sustituido las arias, los tatuajes a los lunares, la ropa deportiva con cadenas a las flores, los rapados a los tocados, y, en general, el buen gusto a la ostentación y la ordinariez, podemos confirmar que la Zarzuela peligra.

La sencillez y el honor a la patria como sustituto de la carne, el erotismo (por no llamar pornografía auditiva) por la elegancia innata, la casta y las raíces por la filosofía aspiracional (aspiran a mucho y no llegan a nada -o casi nada-).

Acompañados de Carmen Lomana en el Auditorio, le decía a mi querida compañero Bertie Espinosa "el feminazismo acabará con la Zarzuela, por un exceso de femineidad". El tiempo dirá.

De Doña Francisquita a La Revoltosa, pasando por Luisa Fernanda: señores, queridos amigos lectores, la zarzuela lleva nombre de mujer. Y eso sí que es Femenismo. Y no lo que predicaba Irene Montero, Yolanda y toda ese gentío.