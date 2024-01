La misteriosa identidad del padre de los hijos de Jodie Foster

Jodie Foster nunca ha querido desvelar quién es el padre de sus dos hijos, ya veinteañeros. Un misterio ha rodeado siempre la vida íntima de la gran actriz norteamericana. Porque si no se conoce la identidad de quien fuera el progenitor, resulta además que ella declaró hace diez años, abiertamente, ser lesbiana.

Dos películas, entre las cincuenta de su interesante filmografía, destacan sobre todas: "Taxi Driver", que rodó con sólo doce años, y "El silencio de los corderos". Esta última se ha considerado como la que la aupó siendo la actriz más importante de su generación. Un filme de auténtico terror que le proporcionó con su papel de Clarice Starling, el segundo de su "Oscar" a la mejor actriz, de 1991. El primero lo consiguió en 1998 con "Acusados". Jodie Foster es la única actriz que ha logrado en dos ocasiones la preciada estatuilla dorada, la del "Tío Óscar", como se la denomina.

Es curioso recordar de qué manera transcurrió aquel filme, que figura como de los más impactantes en su género, cuyo estreno como queda dicho tuvo lugar hace nada menos que treinta y dos años. En el que el protagonista masculino era el sensacional actor británico Anthony Hopkins en su papel tenebroso de Aníbal Lecter, asesino que se alimentaba con los cadáveres de sus víctimas, en tanto Jodie Foster investigaba sus terroríficos crímenes cara a cara con el asesino cuando lo visitaba periódicamente en la cárcel, contemplando su rostro cubierto con una careta metálica.

Evocando cuanto le sucedió durante el rodaje, Jodie Foster dice que, fuera de las secuencias, no cruzaba palabra alguna con Anthony Hopkins. Es decir: en las pausas, descansos o en el hotel, durante las comidas, en cualquier otro momento que no fuera el de las filmaciones, los dos protagonistas se mantenían absolutamente alejados, sin cruzar siquiera un saludo. Tal conducta parece propia de personas enfrentadas por incidentes del pasado.

Pues, no, nada hubo entre Jodie y Anthony que les impidiera una conversación natural entre ambos. Sencillamente, explica Jodie Foster, que Anthony, imbuido de su maléfico personaje, le producía auténtico terror. Hemos pensado que tal vez ese comportamiento de Jodie estuviera alentado por el director Jonathan Demme. No sería la primera vez que para dar mayor verosimilitud en la pantalla, indujera a sus protagonistas, por separado, a una actitud de odio o antipatía, lo que podría redundar en un mejor resultado interpretativo.

Como quiera que la productora de "El silencio de los corderos" obtuvo pingües beneficios en taquilla, propusieron a sus dos principales actores reanudar la historia argumental, en lo que se llama secuela. Anthony Hopkins estuvo de acuerdo con la propuesta; Jodie Foster la desestimó, por horrorosa. No le interesaba lo más mínimo el dineral que le ofrecían. Sólo pensar que tenía que enfrentarse al monstruo de Aníbal Lecter (léase el nombre, de paso, del gran actor inglés) le daba grima, espanto, miedo.

He aquí también que, no hace mucho, los dos hijos de Jodie Foster, que no habían visto la película, quisieron por pura curiosidad acudir a un cine donde la proyectaran o bien recurrir a su madre si es que tenía escondida alguna copia de la misma, en formato vídeo. Parecería una ingenuidad de esos dos hermanos, quienes encontraron al principio una respuesta negativa. Naturalmente eso excitó más el deseo de los muchachos, que finalmente contemplaron el filme. Al terminar, quedaron despavoridos. "Se asustaron una barbaridad", cuenta Jodie. Lo que no deja de sorprendernos, al saber que los mentados tienen 21 años Kit y 21 Charles.

Jodie Foster ha educado a ambos con cierta severidad, instruyéndolos para que no hablen con nadie, y menos con periodistas, acerca de su identidad, silenciando quién era su padre. Dada ya su mayoría de edad, tanto Kit como Charles tuvieron forzosamente que conocer el modo de vida sentimental de su madre. No se le atribuyen, que uno recuerde, novios o amantes masculinos, pero sí que en el periodo comprendido entre 1993 y 2008 conviviera con la productora Cydney Barnard. Rota la unión entre las dos, restableció otra pareja con la fotógrafa y actriz Alexandra Hedison, con quien se desposó en 2014 y, hasta la fecha, su complicidad amorosa no ha sufrido fisura alguna. Con respecto a los hijos de Jodie Foster, éstos se llevaron muy bien con Cydney como actualmente con Alexandra.

La naturaleza sexual de la actriz no se ha visto perjudicada para quienes la tienen considerada, al menos en Estados Unidos, como una de las más acreditadas profesionales del cine. Cuya carrera se inició ¡a la edad de dos años! En un spot publicitario para la televisión, anunciando la crema bronceadora "Coppertone". Con cuatro años actuaba en una serie para la pequeña pantalla. Y a los doce quedó dicho que apareció en la película "Taxi Driver" de Scorsese junto a Al Pacino en una de las mejores interpretaciones, de éste. "Bugsy Malone" fue una más de las cintas en las que Jodie Foster dio medida de su gran talento. Y luego, una larga lista de títulos, menos llamativos, pero donde nunca defraudó a los espectadores. Su absoluta vocación cinematográfica daría como resultado que en 1991 debutó detrás de la cámara dirigiendo la primera de sus películas como directora: "Little Man Tate".

Los últimos trabajos de Jodie Foster han sido el largometraje "Nyad", que hace el medio centenar de sus películas, y su más reciente rodaje de la serie televisiva "True Detective: Noche Polar", que a partir de este 15 de enero podrá verse en Movistar Plus +. Desde aquel serial cuando contaba cuatro años, no había vuelto a aceptar papel alguno para la televisión. Los tiempos cambian y ella se ha adaptado a la corriente actual cuando las grandes multinacionales ya no están tan interesadas como antes por el Hollywood dorado. En la citada serie, Jodie vuelve a interpretar el personaje de una detective, lo que no hacía desde su tan traída y llevada "El silencio de los corderos". Está ambientada en una imaginaria ciudad de Alaska, aunque se haya rodado en Reikiavik, donde la noche dura más de dos meses. Su personaje, enfrentado a la desaparición de ocho individuos de una estación de Investigación Ártica. Seis meses transcurrió la estancia de la actriz en Islandia donde pasó más frío que en toda su vida, a más de veinte grados bajo cero. Lo que le mereció la pena según ha manifestado: "No recuerdo una experiencia tan feliz desde "El silencio de los corderos".