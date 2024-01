Malena Gracia explica su enfrentamiento con el hijo de Arévalo: "Me hizo burla y me despreció"

Después del tenso momento que se vivió en el tanatorio de Paco Arévalo con Malena Gracia, ésta se sentaba en la noche de ayer en el programa de televisión ¡De viernes!' para aclarar lo sucedido con la familia del cómico. Una versión muy distinta a la que dio horas antes el hijo del humorista quien aseguró que la artista había acudido al tanatorio valenciano para hacer ‘show’ y sacar rédito económico de la muerte de su padre.

Lo cierto es que no andaba muy desencaminado pues apenas unas horas después, Malena Gracia se sentaba el plató de Telecinco asegurando que está "muy triste" y "sorprendida" por la recepción de la familia de su expareja: "Me duele el desprecio que se me hizo en el tanatorio", confesó la cantante en lo que definió como "una campaña de desprestigio" hacia ella, señalando que el show no lo montó ella sino la familia que al negarle la entrada.

Además, Malena comentó que fue al tanatorio porque los amigos de Arévalo le comentaron que "así él lo hubiera querido", pero nunca se imaginó que se iba a encontrar esa situación tan desagradable. "Su hijo nunca me ha querido. Con su padre de cuerpo presente salió a los medios y se puso a hacerme burlas", dijo sobre las declaraciones posteriores del hijo de Arévalo donde explicó también el motivo de la ausencia de Bertín.

"Me dijeron que no podía entrar. No hablé con Paco porque vi que me miró mal, me hizo desprecios. Yo iba con un compañero y a él sí le dejaron entrar", añadió, indicando que no entiende "esa inquina" hacia ella incluso en el día de la muerte de su padre. "Nunca le gustó que saliera con él (...) solo quería darle un beso y decirle adiós como se merecía y como yo me merecía".