Bertín Osborne ha comenzado un año 2024 de lo más triste. Las noticias sobre su supuesto hijo con Gabriela Guillén, recién nacido, no cesan, y entre medias la inesperada muerte de su amigo Paco Arévalo ha convulsionado aún más las cosas. Pero el cantante y presentador también está sufriendo el coronavirus, aspecto que le ha obligado a cambiar sus planes.

Esa es la razón de que Bertín Osborne haya cancelado su presencia en el funeral de Arévalo en Valencia. Y como no remonta, también ha supuesto la cancelación de su próximo concierto en Alicante el lunes 8 de enero.

Así lo han asegurado en el programa Fiesta de Telecinco, donde también han explicado que Bertín ha conseguido superar la enfermedad aunque durante este fin de semana apenas podía entonar adecuadamente.

A ello se suma, naturalmente, su estado de ánimo tremendamente alicaído por las circunstancias. Está dolido, explicó Kike Calleja, por "la pérdida de Arévalo y no haber podido ir a despedirlo".

El trasfondo y remate de todo es el reciente parto de Gabriela Guillén y la mala relación que mantiene con Bertín. Gabriela Guillén salió este sábado junto a su madre y su recién nacido a dar un paseo por las inmediaciones de su casa y, más tranquila, atendió a los medios y dejó claro que no quería saber nada de Bertín Osborne.

Gabriela pidió de manera tajante que no le hablen de Bertín porque no quiere saber absolutamente nada de él: "si queréis que os conteste, no me habléis de esta persona", guardando silencio cuando se le preguntaba sobre si llevará a cabo la prueba de paternidad entre el pequeño y el cantante.

En cuanto al comportamiento de su madre el pasado viernes, Gabriela la justificó asegurando que fue debido a la presión mediática: "Os he pedido por favor, ayer también. O sea, salió ella y muy nerviosa... ha pasado lo que ha pasado" y comentaba que está agradecida "a todos vosotros porque hacéis vuestro trabajo, pero lo que no voy a permitir es acoso a mi madre y a mi familia".