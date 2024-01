Georgina Rodríguez desata los rumores de embarazo con sus fotos recientes

Georgina Rodríguez ha presumido orgullosa de su familia en redes sociales tras unas divertidas vacaciones de Navidad con las que ha disfrutado de sus hijos con Cristiano Ronaldo. "Mi familia, mi vida", escribe en Instagram junto a varias imágenes junto a los niños y otros amigos de la familia.

Sin embargo, su vida de lujos no es lo que ha llamado la atención de sus seguidores, sino las fotos en la que parece asomar una incipiente barriga. ¿Está Georgina embarazada de nuevo? Algunos de sus seguidores se han animado a preguntarle directamente aunque ella, como es habitual, no ha contestado a ninguna. Si está esperando o no un bebé es algo que ella y el futbolista se encargarán de anunciar personalmente.

La pareja tiene cinco hijos en común: Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo y las pequeñas Alana Martina y Bella Esmeralda, ambas hijas biológicas de la modelo. A ella le gusta hablar de un sexto hijo, el bebé que perdió durante el parto del mellizo de su hija menor.

En su última entrevista pública en El Hormiguero, Georgina reconoció que vivió aquel momento "con mucho dolor" pero agradeció el apoyo que sintió por parte de su pareja, su familia y sus amigos: "He podido compartir esta tragedia con mi gente. No hay explicación", explicó emocionada al hablar de este periodo "de oscuridad que dio paso al amor".

Confesó que aunque trató de ocultar cómo se sentía durante las grabaciones de su serie de Netflix, finalmente no pudo hacerlo y se ve reflejado. Por este motivo, tomó la determinación de elegir ella misma a la directora que se haría cargo de la nueva temporada. En la grabación de la primera tanda de capítulo "conectó mucho" con una persona del equipo, a la que más tarde le encargaría la siguiente temporada.

A toda esta "lucha emocional" se sumó la mudanza de toda la familia a Arabia Saudí para acompañar a Cristiano en su nueva andadura deportiva. Allí, Georgina ha iniciado una nueva rutina que la mantiene ocupada todo el día: "Madrugo, me encargo de mis empleados, hago shootings, el reality...". Aunque su prioridad serán siempre sus cinco hijos: "A ellos les dedico todo el tiempo del mundo".