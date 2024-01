Santiago Segura habla de sus problemas de salud: "Me preocupa que no encuentren las causas"

Santiago Segura está pasando por un bache de salud que le preocupa desde hace tiempo y que ha querido compartir con sus seguidores. El pasado 28 de diciembre, coincidiendo con el Día de los inocentes, publicó una foto desde la cama de un hospital que algunos interpretaron como una broma pero que, sin embargo, le preocupa enormemente.

Ante la alarma generada en los comentarios de su publicación, el director de cine de 58 años desveló que se aquello se trataba de una prueba. "Solo ha sido una ecoendoscopia. Y no se ve nada chungo", explicó. Entonces prefirió no dar muchos más datos y no ha sido hasta ahora cuando ha desvelado que padece insuficiencia pancreática, es decir, la incapacidad del páncreas de producir y/o transportar suficientes enzimas digestivas para la fragmentación de los alimentos y permitir su posterior absorción.

La "inocentada" de hoy…

(Por suerte nada grave… espero) pic.twitter.com/6hORO4IUP3 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) December 28, 2023

En una entrevista concedida a la revista Pronto, el actor ha contado los motivos de sus visitas al médico. "Llevo tiempo con insuficiencia pancreática y me preocupa que no encuentren las causas del problema". Él confiesa que no ha dejado de trabajar a pesar de las molestias, pero reconoce que "resulta bastante pesado tener trastornos digestivos y malestar de manera constante".

Los síntomas pueden ser las citadas molestias digestivas que cita Segura en la entrevista, además de que no se pueden absorber los nutrientes de manera adecuada, lo que conlleva a un déficit nutricional severo que ocasiona graves perjuicios para el que lo padece. De momento ha preferido no dar más detalles al respecto a la espera de poder conocer bien qué produce este problema.