Gabriela Guillén señala la "cobardía" de Bertín Osborne: "Para ella, está muerto"

Gabriela Guillén no quiere saber nada de Bertín Osborne. Así lo aseguró este lunes la periodista de Es la mañana de Federico, Beatriz Cortázar, durante su intervención en el programa Y ahora Sonsoles en Antena 3. Al parecer, la fisioterapeuta está harta de las preguntas de la prensa sobre el padre de su hijo, que continúa desaparecido desde que Gabriela diese a luz el pasado 31 de diciembre.

"Para ella, Bertín está muerto", señaló la tertuliana, explicando que en estos momento Gabriela está centrada en la crianza de su pequeño y no quiere responder a la polémica entrevista del artista en la revista Hola, donde confesó que no va a ejercer del padre del pequeño y que se realizará una prueba de paternidad por ‘respeto’ a sus otros hijos.

"En lo que toca a Bertín está enfadada por diez. Me dice frases contundentes. No quiere saber nada de esa persona y me ha dicho que para ella se ha muerto esa persona", explicó Cortázar. "Dice que es el responsable de todo esto que le está pasando. Le parece una cobardía lo que ha hecho y no quiere nada relacionado con él, ni que se lo nombren", añadió, haciendo referencia a la citada entrevista en la revista Hola.

Apenas unas horas después de dar a luz, Gabriela se encaró con la prensa que esperaba a las puertas de su casa después de un encontronazo con su madre que terminó con la Policía identificando a los reporteros: "He sido súper cordial con todos vosotros, pero no puedo permitir este acoso. Se qué hacéis vuestro trabajo, pero ¡no puedo más! Solamente quiero criar a mi hijo en paz", dijo, pidiendo espacio a los periodistas.

Mientras Gabriela sortea como puede la presión mediática, Bertín se encuentra aislado en su casa a a causa de una enfermedad, que le ha hecho cancelar las actuaciones que tenía para esta semana y que impidió despedir a su amigo Paco Arévalo. Según explica la agencia de representación, una infección ha provocado que su concierto programado en Alicante para el pasado 8 de enero, previamente agendado el 18 de noviembre, tuviese que ser pospuesto, pues "apenas tiene voz para hablar".