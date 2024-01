La pareja formada por Jesulín de Ubrique y María José Campanario vuelve a la actualidad. Para empezar, el torero cumple 50 años este martes 9 de enero, y su mujer no ha dejado pasar la oportunidad para felicitarle en redes sociales. Campanario ha publicado un vídeo donde deja ver la buena relación que mantiene y, también, la estupenda propiedad donde viven: un chalet en pleno campo en Arcos de la Frontera.

"Felicidades por esta nueva vuelta al Sol al alma más pura que pueda existir; al del corazón más gigante; al que trabaja sin descanso; al que me protege hasta del aire que pueda rozarme... Al que se emociona y llora con una canción de Rocío Jurado y con una niña chica que toca el cajón. Al que se despierta de noche para volver a poner su mano en mi pecho y decirme 'es que necesito saber que estás ahí'". Esas han sido las emotivas palabras con las que María José ha felicitado a Jesulín revelando su lado más desconocido y sensible, y del que su mujer no ha dudado en destacar lo pendiente que está de ella en todo momento.

El carrusel de imágenes de Campanario no tiene desperdicio. Jesulín aparece en diversas y variadas situaciones, desde ensimismado ante el Teatro romano de Mérida a dando un discurso, pasando por otros momentos cotidianos. Todo delata a la de Castellón, que sigue enamorada de su marido después de 21 años de matrimonio.

En el breve vídeo de felicitación, María José deja ver el espléndido chalet con un porche de madera y hasta un sillón colgante. "Felices 50, "minino", mi niño, mi amor. No cambiaría ni uno solo de mis días a tu lado" confiesa la odontóloga, que termina esta felicitación pública con una romántica declaración de amor al diestro: "No puedo decirte más que que te quiero, hasta donde la luz sea capaz de llegar".

La pareja parece haber dejado completamente atrás el alud de polémicas que un día tuvo que enfrentar. Se trata, sin más, de un matrimonio que vive la vida con sus tres hijos: Julia -que a sus 20 años se abre paso como influencer y vive en Madrid-, Jesús Alejandro (16) y el pequeño Hugo, que con año y medio hace las delicias de sus famosos papás.

Los seguidores de María José no se cansan de felicitar a Jesulín y de alabar la bonita decoración rural del chalet de Arcos de la Frontera. En cuanto a él, y tras convertirse en uno de los concursantes revelación de Masterchef Celebrity, el torero estudia ofertas para regresar a televisión y, como se comenta, este podría ser el año en el que se estrene por fin la serie documental sobre su vida.