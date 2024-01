Sofía Vergara arrasa con su visita a Madrid y sus respuestas a Pablo Motos

Sofía Vergara estrena el próximo 25 de enero la serie Griselda (Netflix), que narra la vida real Griselda Blanco, fundadora de uno de los cárteles de drogas más sanguinarios de la historia y conocida como "la viuda negra" por el asesinato de sus tres maridos. La actriz colombiana se encuentra en España promocionando su gran proyecto como protagonista y su visita no ha pasado desapercibida.

La primera parada fue El Hormiguero de Antena 3, donde se ganó a Pablo Motos y a los espectadores con su sentido del humor. Vergara, que interpretó a Gloria Pritchett en la aclamada serie Modern Family, recordaba su papel cuando su acento americano llamó la atención del presentador. Afincada en Los Ángeles desde hace casi tres décadas, la actriz está acostumbrada a hablar en inglés y a Motos pareció sorprenderle. Con cara de circunstancia, la invitada le espetó: "¿cómo lo digo en inglés? ¿Me sale mal? Ah, porque hablas mejor inglés que yo".

"¿Cuántas nominaciones tienes tú a los Emmy en Estados Unidos? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes?", le preguntó la actriz, nombrando la larga lista de premios a los que ha estado nominada, además de haber ganado cuatro galardones del Sindicato de Actores. "Los Golden Globes es que son premios menores así que me dan un poco igual", respondió bromeando ante la brillante respuesta de Sofía.

Ahora tengo ganas de abrazar muy fuerte a Sofía Vergara.

pic.twitter.com/xQHGgYdEwK — Handrius (@Handrius_) January 9, 2024

Tras la emisión de la entrevista, Vergara agradeció al programa por la invitación y se llevó un buen número de elogios. "Enamoraste a media España con todos los zascas que acabas de dar a Pablo Motos"; "¡Te comiste al presentador!"; "Espontánea, auténtica... No me extraña que caiga bien a todo el mundo"; "Viva el sentido del humor y la belleza", escribieron varios seguidores. Hasta el actor y directo Santiago Segura le dedicó un piropo: "¡No se puede ser más simpática!".

Sofía y su equipo de prensa estarán promocionando Griselda durante tres semanas, algo complicada para ella y que quiere tomarse con calma a su edad. "No quería estar tan gastadita. A los 51 años ya es que...", apuntó la actriz. "Dices lo de los 51 años para que yo haga un piropo de lo súper guapa que estás pero no lo pienso hacer", dijo Motos. La respuesta de la invitada fue contundente: "No me importa porque mira cómo aplauden", dijo dirigiéndose al público y arrancando un sonoro aplauso.