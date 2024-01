Gabriela Guillén se ha visto superada por la presión mediática que ha supuesto el nacimiento de su hijo con Bertín Osborne. Tal es así que este martes la fisioterapeuta emitió un contundente comunicado "con el fin de restablecer los derechos de la intimidad de su entorno y de su hijo". Un texto que llega apenas unas horas después del encontronazo de la madre de Gabriela con la prensa que esperaba a las puertas de su casa y que terminó con la Policía identificando a los reporteros.

La examiga de Bertín considera que "tras darse a conocer la noticia" del nacimiento de su pequeño "se ha llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de algunos medios y paparazzi" a su madre con la intromisión "en su vida persona y, por tanto, privada". Unas palabras con las que pone de manifiesto que desde que su hijo llegó al mundo, está desbordada por la situación: "Ante tales circunstancias, me veo en la precisión de hacer este comunicado, rogándoles a todos el debido respeto para mi entorno familiar y mi propia persona y mi hijo, significándoles que, en caso contrario, me veré obligada a hacer uso de cuantas medidas la Ley me otorga".

Por el momento Bertín Osborne continúa sin reaccionar al nacimiento de su hijo y sigue recluido en su casa aquejado de una enfermedad que le ha obligado a cancelar los conciertos que tenía programados para esta semana. La que sí se ha pronunciado sobre el comunicado es Fabiola Martínez, que este martes era preguntada por los reporteros cuando llegaba a su casa. Aunque en otras ocasiones ha guardado silencio sobre las polémicas de su expareja, en esta ocasión se ha mostrado dura al asegurar que no está al tanto de la historia, pues está centrada en su trabajo y en el cuidado de sus hijos.

"No tengo ni idea de lo que me estáis hablando", ha dicho a los medios sobre el texto de Gabriela. Desde que dejó su participación en el programa Y ahora Sonsoles, la venezolana trata de pasar página en todo lo que tiene que ver con el padre de sus hijos y las mujeres que le rodean: "Yo de la mayoría de las cosas me entero por vosotros, porque no estoy pendiente. Tengo una vida".

Mientras Bertín trata ahora de corregir el rumbo de su carrera, Gabriela ya prepara su nuevo proyecto televisivo: será concursante del programa de baile que prepara RTVT, Baila como puedas, donde tendrá que competir con otro compañeros como Lydia Lozano o el maestro Joao.