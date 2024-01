Lo que vemos hoy en la portada de Hola marca un antes y un después del mismo modo que hace unos años lo hizo aquélla famosa portada de la revista en la que aparecía Sofía de Grecia posando en Washington como señal de apoyo a su hija Cristina y el Urdangarín que entraría poco después en la cárcel.

La imagen de portada y las que acompañan el reportaje exclusivo (porque aquí vienen las primeras preguntas: ¿quién ha cobrado por estas fotos? ¿Juan Carlos I? ¿Alguien de su familia? ¿Los organizadores? ¿Es un regalo…? Y si es así, ¿por qué hacer un regalo a Hola?) muestran fotos inéditas de la celebración privada del 86 cumpleaños de Juan Carlos I en Abu Dabi el pasado 5 de enero, ante un centenar de invitados selectos que aparecen de manera velada en fotos pero no en el texto (segunda incógnita: ¿Es que nadie quiere que le mencionen para que no les relacionen con Campechano?).

En total hay nueve imágenes inéditas en las que vemos al Emérito junto a sus dos hijas, enjaezadas con collares y anillos pertenecientes al joyero de su madre, la reina Sofía (ausente en la convocatoria), y a sus nietos Irene, Vickyfede, Froilán y Pablo Urdangarín, que acudió con su novia, Johanna Zott. Todos posan mirando a cámara dando imagen de familia unida. La imagen que deja claro el distanciamiento con rey de España.

En portada, una foto que supone toda una metáfora de lo que significa en estos momentos Juan Carlos I. Campechano corta con un sable moruno tallado de marfil (a la manera de las bodas de los ochenta) la tarta de su cumpleaños, que, esto es lo más surrealista, tiene sobre el bizcocho su escudo realizado con azúcar fondant. Un sablazo en toda regla a lo que fue, un corte por lo sano de la parte de su pasado que debió haber dejado como legado. Y que debió quedarse espachurrado y repartido a trozos entre los asistentes (entre los que se vislumbra a Blas Herrero, Vicente Dalmau, presidente de las bodegas Marqués de Murrieta… y a alguien que puede ser Hugo Arévalo, que saltó a la fama por ser el novio bisagra de Tamara Falcó).

Respecto a los detalles que aporta Hola y que no se habían publicado, leemos que los invitados llegaron a la casa y fueron recibidos por Juan Carlos y su familia "en fila" (se supone que haciendo un besamanos rememorativo), que Cristina se colocó un anillo de aguamarina en el mismo dedo de su alianza, que no acudió ningún embajador de España en Emiratos Árabes o que "todos se han costeado su viaje" (falso, Los del Río reconocen que fueron invitados). Eso sí, todos bailaron "La Macarena", que se ha convertido en la banda sonora de este despropósito.

Dice Hola que la fiesta fue "un homenaje sincero a don Juan Carlos, que ha empezado una nueva etapa, después de años muy difíciles en los que vio cómo se iban minando los logros de su reinado".

Bertín se ratifica en sus declaraciones

Quizá debido a que la respuesta a su entrevista exclusiva en Hola no ha tenido la respuesta esperada debido a sus polémicas declaraciones, Hola ha vuelto a contactar con Bertín Osborne para ver si se siente "esclavo de sus palabras".

Y la respuesta es que no. La revista formula varias preguntas al artista: ¿Era la entrevista que querías dar? ¿Te arrepientes de algo que dijiste o no dijiste? ¿Cuál es tu estado de ánimo tras saber que Gabriela ya es madre? "No tengo nada más que decir", zanja taxativo. Y añade: "Le deseo todo, todo, lo mejor".

Gabriela Guillén, desesperada

Diez Minutos lleva a portada a Gabriela Guillén la semana que debería ser la más feliz de su vida. El pasado 31 de diciembre alumbraba a su bebé, pero lo que está viviendo desde ese día ha hecho que estalle.

A las incendiarias declaraciones de Bertín en Hola afirmando que no piensa ejercer de padre de la criatura, se suma el acoso mediático que está sufriendo a diario en la puerta de su casa. En las últimas horas ha publicado un comunicado denunciándolo y apelando a la seguridad de su hijo, un menor.

Los Urdangarín, unidos por Navidad

Hola sigue publicando imágenes exclusivas que demuestran que la relación de Iñaki Urdangarín con sus hijos es fabulosa. La separación de sus padres y el tan cacareado divorcio que nunca llega no han hecho mella en la familia, que sigue unida y lo demuestra.

En las fotos vemos a Urdangarín con sus cuatro hijos, que por primera vez han aparecido juntos en Vitoria, la ciudad en la que reside Iñaki con su novia, Ainhoa Armentia.

El reportaje parece hecho a propósito, porque no hay foto en la que no se besen o se abracen con auténtico sentimiento. Son una familia en la que el contacto físico es necesario.

Obregón y Lequio, enfrentados por la fundación

Semana lleva a portada la pelea que han protagonizado en los últimos días Ana Obregón y Alessandro Lequio a propósito de la Fundación que lleva el nombre de su hijo y de los bienes que se han invertido o no en ella.

El artículo resume lo que ha ocurrido desde que Informalia publicase que la actriz no ha donado todo lo que prometió a este organismo. El conde se ha defendido asegurando que las cuentas están claras y que él no está filtrando la información. No defiende a Ana, se defiende a sí mismo.

Rafa Nadal, todo mimos con Rafita

La exclusiva amable de la semana viene de la mano de Hola, que publica varias fotografías de Rafa Nadal ejerciendo de padre con el pequeño Rafael.

El tenista se ha llevado a toda la familia a Australia, y aunque deportivamente no le ha ido bien, en las imágenes vemos que Nadal disfruta de lo lindo atendiendo a su pequeño. Paseos por el parque con el abuelo Sebastián, padre de Rafa, juegos de pelota (de tenis, por supuesto) e incluso golpes con una pequeña raqueta que el bebé no suelta.

En fotos también vemos a Mery, la mujer de Rafa, saliendo del hotel camino del aeropuerto con toda la familia.

Cóctel de noticias

La nueva vida de Telma Ortiz. Semana publica imágenes de la hermana de la reina paseando en Chinchón con esta familia moderna que incluye a sus hijas y a los hijos de Robert Gavin, el abogado irlandés con el que vive desde hace años.

Eugenia Silva inaugura el año bañándose en el mar. Hola publica varias fotos de la modelo tomadas horas después de que terminase el año con un chapuzón en la costa gaditana, en las costas gélidas de Tarifa, a la que viajó con su pandilla.

Cuenta Hola que con ellos viajaron Amaia Salamanca y Rosauro Varo, que despejan cualquier duda sobre la buena marcha de su relación con un beso que han retratado en Hola.

Mar Flores y Elías Sacal renuevan su amor (o lo que sea) en su paraíso de San Bartolomé. Hola reconoce que su relación, que comenzó hace siete años, "es intermitente". Pero siempre les va mejor cuando están en un paraíso playero.

El alcalde de Madrid llega a las revistas del corazón para quedarse. Semana publica la foto que él mismo ha colgado en Instagram y en la que declara su amor por Teresa Urquijo. La pareja se casa el 6 de abril tras un año de discretísimo noviazgo.