María Teresa Campos, al igual que el grupo Estopa, el cineasta Pablo Berger, el escritor Miguel López, el 'Hematocrítico', o la actriz Itziar Castro -eso dos últimos a título póstumo, como con la periodista- son algunos de los 37 destinatarios de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023, ha anunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Estos galardones, cuya concesión ha sido aprobada este martes por el Consejo de Ministros, distinguen a las personas y entidades que han destacado en el campo de la creación artística y cultural o han prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

Un reconocimiento póstumo a la figura de María Teresa Campos que ha emocionado profundamente a sus hijas, aunque no es su único motivo de celebración en este inicio de 2024, ya que Carmen Borrego ha sido distinguida con el Premio Radiotelevisión por los Premios Excelencia en la Radio y la Televisión por su trayectoria en la pequeña pantalla tanto delante -en su faceta de colaboradora televisiva- como detras de las cámaras como directora. "Muchas gracias, me lo he currado" ha agradecido feliz en 'Vamos a ver' por este importante galardón.

"Uno de los ejes que atraviesa nuestra concepción de la cultura en este ministerio son los derechos culturales, y el acceso a la vida cultural por parte de la comunidad es uno de esos derechos. Las personas creadoras son, junto a instituciones como las que hoy también premiamos, una garantía sólida de este acceso", ha dicho Urtasun durante la rueda de prensa en la que ha dado a conocer a los premiados.

En este sentido, el titular de Cultura ha expresado: "Estas medallas son también una garantía de que la libertad de expresión y de creación deben presidir todos y cada uno de nuestros gestos en defensa de la cultura, que es a su vez la defensa de nuestra democracia".

Además, entre los galardonados se encuentran los actores Gemma Cuervo, Vicky Peña y Luis Zahera, los bailarines Antonio Najarro y Lucía Lacarra, el dramaturgo José Sanchís Sinisterra, el diseñador Modesto Lomba, el grupo Estopa, la Fundación Sorolla, el Museo Chillida Leku, el Festival de Almagro o el director de cine Albert Serra.

A título póstumo, además de Campos, el 'Hematocrítico' y la actriz Itziar Castro, se ha distinguido a la cineasta Patricia Ferreira y el dibujante de cómic Carlos Pacheco.

Urtasun se ha referido a estos premiados a título póstumo porque, ha dicho, "son merecedoras, sin duda" de esta medalla: "Han dejado huella en nuestras vidas, las han transformado para hacerlas mejores y este es justamente el poder que la cultura tiene".

Del mundo del arte, han sido galardonados el artista, restaurador y maestro del vidrio Carlos Muñoz de Pablos; la Fundación Museo Sorolla; la Obra Cultural Balear; la mecenas y coleccionista Candela Álvarez Soldevilla; el Museo Chillida Leku y la abogada del Estado del Ministerio de Cultura Carmen Acedo; la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro.

Del ámbito cinematográfico y teatral, además de los citados, la guionista Isabel Peña Domingo; el dramaturgo José Sanchís Sinisterra; el técnico de iluminación Juan Gómez-Cornejo Sánchez; al director y productor audiovisual José Luis López-Linares; el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro; la guionista Isabel Campo Vilar.

En el sector de la música y la danza, el músico, compositor y director de orquesta Antoni Ros-Marbà; el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro; la Fundación Victoria de los Ángeles; y la bailarina Lucía Lacarra.

Además, reciben la medalla el jurista Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano; el payaso Pepe Palacio; la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura; el diseñador de moda Modesto Lomba; la bibliotecaria Glòria Pérez Salmerón; a la Fundación Alicia de Larrocha; la revista ‘Patrimonio Cultural y Derecho’; El Ranchito; el Centro de Conservación y Restauración de Documentos Gráficos de la Isla de La Palma.