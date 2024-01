Juanjo Puigcorbé, del independentismo a sentirse "mejor tratado" en Madrid

Juanjo Puigcorbé ya no es Joan Josep. El actor catalán se cambió el nombre cuando se convirtió en concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y delegado de cultura en la Diputación Provincial de Barcelona, pero su andanza en política no terminó bien. En 2018 fue expulsado del partido por, según trascendió, tratar con soberbia y menospreciar a sus trabajadores.

Seis años después Puigcorbé vuelve a la interpretación con varios proyectos bajo el brazo. Este jueves 11 de enero estrena en el Teatro Pavón de Madrid Roca negra, donde interpreta a un padre escritor enfrentado con su hija. Pero también vuelve a la televisión, un medio que le dio grandes alegrías y proyectos como Villarriba y Villabajo, Cuéntame cómo pasó o Amar en tiempos revueltos.

El mismo día Antena 3 emitirá en abierto el primer episodio de Entre tierras, una ficción del grupo Atresmedia que primero pasó por la plataforma Atresplayer y en la que encarna a un terrateniente manchego que se casa a cambio de que él asegure el sustento económico de su futura esposa.

El actor vuelve a su verdadera vocación tras su abrupta salida de ERC en lo que califica de una "canallada de primer orden". "La voluntad era destrozarme y destruirme", confiesa en una entrevista a El Periódico de Cataluña. "Era un informe provisional, dos hojas que me enseñaron diciendo: si no dimites, esto saldrá a la prensa. Y detrás de esas dos hojas no había nada detrás, solo los anónimos de tres personas, cuando en cambio había un estudio que decía que el 93,7% de 80 personas decían que estaban contentos con su jefe, que era yo", asegura.

"Eran unas hojas para hundirme. Encima, por parte del propio partido, y no me dieron la opción de defenderme", lamenta. Tras aquel episodio no consiguió encontrar trabajo como actor en tres años, por lo que decidió trasladarse a Madrid. "Me siento mucho mejor tratado profesionalmente en Madrid que en Barcelona", confiesa el actor, que vuelve a trabajar tras haberse cerrado las puertas en la ciudad condal.

"Si no se da el caso, será por algo. Y como no vivimos del aire y no nos hemos podido ganar la vida durante muchos años en Barcelona, tenemos que buscárnosla en otra parte", dice, y da a entender que el suyo no es el único caso de profesionales que se sienten maltratados en su Cataluña natal.