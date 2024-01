Ana Obregón arruinó el día más especial de Carolina Monje: "Rompió a llorar por la presión"

Cuando están a punto de cumplirse cuatro años del fallecimiento de Aless Lequio, Carolina Monje ha conseguido pasar página y rehacer su vida. La última pareja de hijo de Ana Obregón vivió unos años muy complicados hasta que conoció a Álex Lopera, el hombre que le devolvió la ilusión y con el que se casó el pasado mes de octubre en una emocionante ceremonia religiosa que tuvo lugar en Begur, Girona.

En estos años, Carolina Monje se ha mostrado discreta y ha tratado de alejarse del foco mediático. Especialmente tras el nacimiento de Ana Sandra, la hija de Aless Lequio, que se gestó en un vientre de alquiler y cuyas gestiones fueron realizadas por su madre, Ana Obregón. La joven se desligó por completo de este tema, mudándose incluso de Madrid a Barcelona para comenzar una nueva vida y huir de su pasado y de la prensa.

Unos años en los que, según hemos podido saber en las últimas horas, Ana Obregón no se lo habría puesto nada fácil pues las presiones habrían sido constantes. Así lo ha asegurado el podcast Mamarazzis, de las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa, quiénes aseguran que la actriz llegó a arruinar uno de los días más importantes de la diseñadora: "Ana Obregón tenía a Carol totalmente frita con el teléfono. Un día la llegó a llamar hasta diez veces para intentar convencerla de que ella gestase al bebé de Aless por in vitro. Ana le recordaba que su hija había guardado el semen para utilizarlo, pero ella le aclaraba que se habló de hacerlo cuando él estuviese curado y seguían siendo pareja. En ningún caso estaba pensado para utilizarse si él no estaba".

Uno de los días más duros para Carolina ocurrió durante su despedida de soltera, cuando la insistencia de Ana hizo que rompiese a llorar: "Cuando estaba con sus amigas en Ibiza, la llamó casi para ‘obligarla’ a que conociese al bebé. Era tal la presión que durante la despedida, Carol se puso a llorar. No podía más (...) Con eso Carolina creía que Ana Obregón quería darle veracidad al hecho de que esa hija era de Aless".

En Espejo Público, Lorena Vázquez añadió más detalles sobre el asunto. "Nos sorprendió mucho que nos llegaran esas informaciones del círculo más íntimo de Carolina. Se quiere quedar en la sombra". Según ha explicado, la intención de Ana Obregón era "legitimar a esa niña con la presencia de Carolina. El hecho de que la apoyara, daba importancia a lo que ella siempre había dicho de que la niña había sido una de sus últimas voluntades".