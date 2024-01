Ana Obregón ha salido por fin a atajar la polémica de loas donaciones a la Fundación Aless Lequio. Una polémica que ha empeorado más todavía la relación de la presentadora con el padre de su hijo, Alessandro Lequio, y que llega después de que la actriz no haya dedicado el dinero de sus exclusivas a la organización, tal y como prometió.

Ahora, Ana Obregón ha explicado estas supuestas irregularidades reconociendo que no, no ha habido donaciones… y que no las va a haber. Lo ha hecho irrumpiendo por teléfono en Y ahora Sonsoles, visiblemente afectada por el tema y reconociendo que ahora mismo todo el dinero que gane será para su nieta Ana Sandra.

"Todo lo que he prometido lo he hecho. Solo me dedico a la fundación y a cuidar de Anita", ha explicado en antena, reconociendo con claridad: "No voy a donar más exclusivas a la fundación, ese dinero va para Anita".

No obstante, asegura que todo se ha descontextualizado: "Hice una exclusiva en la revista ¡Hola! en donde dije que usaría el dinero para crear la fundación de mi hijo". Y añade que "jamás he dicho que todo el dinero de todas mis exclusivas iba a ir a la Fundación".

Y explicó, con dolor, hacia dónde va a ir todo ese dinero de las reiteradas exclusivas con su nieta: "El dinero va para mi Anita que tengo una boca que alimentar".

Para demostrar, finalmente, que no hay nada que ocultar, Ana Obregón dijo a Sonsoles que ha enviado los documentos que aclaran todo, incluyendo "los certificados de las donaciones". Unos datos que se añaden a los de la propia fundación, que aseguró en un comunicado que los derechos de autor del libro El chico de las musarañas, dedicado y coescrito con Aless, sí han sido donados.