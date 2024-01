El infierno de Luis Canut, marido de Patricia Pérez, tras enfermar por un excremento de ave

Patricia Pérez pasa por un mal momento personal ya que su marido Luis Canut ha estado ingresado cuatro meses en el hospital. Con una sonrisa pero muy emocionada, la excolaboradora de Es la mañana de Federico desveló en TardeAR que su marido está mejor pero que ha sufrido una meningitis que se contrae a través de excremento de ave y, según ella misma, se infectó por inhalación.

"Mi marido está mucho mejor pero perdió la visión de un ojo, no tiene vista frontal, perdió el sentido del olfato, el gusto, el oído... Pasó por un infierno, la verdad y fue muy largo", desveló la actriz y presentadora. Además, a los médicos les costó mucho diagnosticar la enfermedad por lo poco habitual de la situación pero ahora celebran que Luis está bien y siguen trabajando para que vuelva a ser el que era. "Está bien dentro de que no es la misma persona que era, pero está mejor, le quedarán secuelas, pero estamos intentando que sean las menos".

La presentadora ha estado ayudándole, no solo con sus conocimientos como nutricionista, también con sus cuidados: "Yo estuve con él en el hospital los cuatro meses, le alimentaba porque le decía al hospital que yo le quería hacer la dieta, me ayudé de amigos y de familia para que me fueran trayendo los platos porque no salía del hospital. Luego le hacía yo la cama, le limpiaba... El único contacto físico que tuvo era yo. Como perdió todo, se metió ahí en su universo... No sé cómo llamarle, quería que no se sintiera solo, sabía que por lo menos mi contacto lo sentiría...".

¿Cómo se pudo contagiar? La presentadora explicó que la criptococosis es la levadura que le infectó y se contagia por inhalación. "No hay tantos estudios que dictaminen que es por contacto. Los aerosoles de esa levadura todo el mundo los respira, no solo de las heces de las palomas, también de las cotorras y de la mayoría de las aves (...) El problema de esta levadura es que como pase es difícil diagnosticarla y atraviesa barreras fundamentales", narraba Patricia, que comentaba que ellos viven en una zona con muchos árboles, por lo que tienen más posibilidades de contagiarse.

Eso sí, insistió en que el problema no son las palomas sino sus excrementos. Desde el altavoz de Ana Rosa, Patricia Pérez pidió que, por higiene, en los sitios donde hay mucha concentración de aves se extreme la limpieza: "Si yo tuviera menos palomas, a lo mejor a mi marido no le hubiese pasado. El problema son las heces secas, que incuban más que la que lleva días".

"Estoy un poco obsesionada con este tema. Por favor, limpiad las aceras. Además hoy en día que vamos a todo correr, no damos importancia al descanso y al tener tanta prisa, nuestros sistemas inmunes también se debilitan", comentó.