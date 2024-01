Gabriela Guillén atiza a Bertín: "Que Dios le perdone. Es muy duro lo que está haciendo"

Gabriela Guillén no está dispuesta a guardar silencio ante las constantes declaraciones de Bertín Osborne tras el nacimiento de su hijo. Si hace una semana el artista habló en la portada de la revista Hola sobre la paternidad del pequeño, asegurando que no ejercerá de padre, esta semana ha hecho públicos su supuesto intento de contactar con Gabriela tras el parto.

Ahora es el turno de la fisioterapeuta que, en declaraciones exclusivas para el programa Y ahora Sonsoles, ha desmentido los rumores que aseguraban que se estaba planteando abandonar Madrid para huir de la presión mediática que incluso la ha llevado a enfrentarse con la prensa y emitir un comunicado: "Tengo ganas de viajar, pero no precisamente que me vaya de España. Madrid es mi sitio". Además, ha dejado claro que va a defender a su hijo por encima de todo. "Por encima de cualquiera y de cualquier cosa. Por defender una vida estoy juzgada por todo un país".

Más calmada después del comunicado en el que pedía respeto a la prensa para su hijo y su madre, Gabriela ha explicado que siempre estará " a disposición de contestar" siempre y cuando se acerquen a su familia "con respeto": "Si no me venís atacando, siempre voy a estar a disposición de contestar. Cuando me siento acosada y, sobre todo, mi familia. Me sentí bastante vulnerable en ese aspecto".

Sobre Bertín, prefiere no hablar, al menos de momento, aunque desmiente que se haya intentado poner en contacto con ella tras dar a luz: "Han pasado nueve meses. Ha nacido ahora el bebé. Si ya no lo ha hecho en ese momento, él sabrá, tendrá sus motivos, sus razones y que Dios le perdone. Es muy duro lo que está haciendo (…) Cuando el bebé sea mayor lo verá él mismo, muy a mi pesar. Yo voy a intentar hacer todo lo posible para que no lleguen las malas informaciones".

Sobre la prueba de paternidad, ha dejado claro que ella sabe que el padre de su hijo es Bertín ya que, de no ser así, no llevaría tantos meses "pasándolo mal por una mentira": "Yo sé quién es el padre. No voy a estar aquí, habiéndolo pasado tan mal, siendo mentira. Es absurdo que se me haya puesto en duda, para mí es una ofensa", ha dicho la empresaria, que no tiene problemas en someterse a la prueba, pero que es él quien la tiene que solicitar, algo que el artista aún no habría hecho: "Si tiene alguna duda, que la solicite. A mí no me lo ha dicho".

Gabriela concluye la entrevista confesando está muy decepcionada con el Bertín que está viendo en los últimos meses: "Yo conocí a otra persona, ahora no lo conozco y no me apetece nada conocerlo, la verdad".