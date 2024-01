Mediaset continúa remodelando por completo su programación y este sábado ha estrenado una de sus grandes apuestas para el nuevo año, la versión española de Bailando con las estrellas (Dancing with the star), presentado por Jesús Vázquez. Un talent show en el que las celebrities tendrán que demostrar sus dotes para el baile y tratar de superarse semana tras semanas con diferentes estilos.

Entre esos famosos destaca la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, quien en su vídeo de presentación ya avisó de su poca destreza en el baile: "Lo importante es participar, bastante hago con estar aquí (…) He hecho muchas tonterías en mi vida pero me parece que esta va a ser de las más gordas".

Aunque reconoció que durante su infancia dio clases de ballet "como todas las niñas pijas de Madrid", no es una disciplina "en la que haya destacado": "Yo siempre he sido inconsecuente bailando y haciendo otras cosas (…) Tengo mala memoria, mal oído, mala coordinación… Mi hijo se va a morir de vergüenza y no me va a ver", confesó, preocupada por su desempeño en el programa de Telecinco: "Me conviene mucho este programa, lo que no me conviene es que me dé un ataque de vergüenza".

Para el día del estreno la diseñadora se enfrentó a un tango. Reto que Ágatha "cogió con ganas" aunque el resultado no fue el esperado y así se lo hizo saber el jurado que la puntuó con tres '2', por parte del jurado profesional, y dos '8' de Antonia Dell'atte y Boris Izaguirre. "Me he quedado sin palabras y no porque fuese bueno", dijo el bailarín Gorka Márquez.

Al ver la valoración, la diseñadora se mostró disconforme y así se lo hizo saber a sus compañeros y la dirección del programa: "La verdad es que yo antes de que me echéis prefiero irme yo solita. Yo no he venido aquí para esto, esto no es lo que habíamos hablado, estáis haciendo justo lo contrario, no me parecen justas las palabras del jurado, de ese chico bailarín que no sé ni quién es", dijo, refiriéndose a Gorka Márquez, uno de los miembros que se mostró más duro con su actuación.

Incluso su compañero de baile apoyó a la diseñadora, destacando su entrega durante los ensayos: "Os respeto pero no estáis utilizando la misma vara de medir para los concursantes, no es lo mismo tener 20 años que tener la edad que tiene Ágatha. Hemos tenido que simplificar la actuación, pero Ágatha lo ha dado todo".

Pese a los intentos de los presentadores, Jesús Vázquez y Valeria Mazza, la diseñadora salió del plató ante el estupor del resto de sus compañeros aunque regresó en los últimos momentos del directo para volver a increpar al jurado y amenazar con no regresar el próximo sábado: "No me parece justo lo que se ha hecho. Estoy completamente desmotivada. Esto no fue lo que se me prometió antes de entrar".