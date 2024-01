Cándido Conde-Pumpido y Lara Dibildos: ¿reconciliación a la vista?

El pasado sábado Cándido Conde-Pumpido concedió su primera entrevista tras el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas en su contra por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual. Apenas unas horas después de que el juez decidiese archivar el caso por falta de pruebas, el abogado se sentó en el plató de De viernes para dar su versión sobre lo sucedido y contar en primera persona cómo ha vivido estas semanas tan complicadas en las que que incluso sufrió una crisis de ansiedad que le llevó al hospital: "Fue un infierno verme esposado y estar retenido".

En la entrevista, el abogado habló sobre Lara Dibildos, de la que se separó poco antes de que tuvieran lugar los hechos. Unos días después de terminar la relación, conoce a la mujer brasileña que le acusó de agresión sexual: "Lara y yo rompemos en torno a mediados de octubre y días después conozco a esta persona en la puerta de un local de Madrid, parece ser que ella tiene interés en mí y acabamos en mi casa como una noche normal, en ese momento no hubo ningún tipo de relación sexual", contó.

Y ante la pregunta de una posible reconciliación, Conde-Pumpido no se negó pero cree que es improbable que Lara quiera volver con él tras el escándalo y revuelo mediático que supuso su detención. ¿Qué opina la actriz al respecto? En declaraciones a Europa Press, en un primer momento confesó que no escuchó las declaraciones que el abogado penalista hizo sobre ella: "No, no la vi, estaba en Valladolid y no pude, la veré".

Pero 24 horas después no dudó en pronunciarse. La hija de Laura Valenzuela reapareció ante las cámaras y quiso dejar claro que apoya completamente a Cándido y que ya conocía la verdad de la historia porque se lo había comentado personalmente.

Eso sí, la actriz dejó claro que "siempre" va a apoyarle en todo y no se cierra al amor. "Qué va, no hay que cerrarse a nada, la vida es muy bonita", dijo, dejando abierta la puerta abierta a una posible reconciliación después de que el abogado pregonase su amor en televisión.