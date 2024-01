Laura Sánchez: "Me gustaría vestir de flamenca a la Reina y a la Princesa"

Un año más la pasarela de moda andaluza, We Love Flamenco, sigue triunfando, y es todo un referente social en Sevilla. Al igual que en años anteriores, el emblemático hotel Alfonso XIII abrió sus puertas y sus salones se convirtieron en la pasarela para este certamen, que cada vez tiene más repercusión internacional. Al frente de todo como siempre la que fuera modelo, y desde años empresaria, Laura Sánchez, que no puede estar más satisfecha de como está saliendo todo.

La Semana Flamenca 2024 | Archivo

"Ya son 12 años, y te aseguro que nunca se me va a olvidar el primero porque fue el más difícil. A pesar del tiempo y la experiencia hay que trabajar mucho para que todo salga perfecto, y afortunadamente tengo un equipo que, desde el principio de esta andadura, es una maravilla, y por fin puedo decir que tenemos apoyo institucional. Hemos ido creciendo poco a poco y nos hemos mantenido, que eso es lo difícil. A la moda flamenca no se le apoya a nivel nacional, y al final es lo que hacemos, luchar para que no nos vean como un traje regional y yo no quiero eso. Me gustaría mucho poder vestir a la Reina y a la Princesa. Doña Sofía sí se vistió en su momento, y quien también se ha vestido en Victoria Federica". Así lo contó.

Imagen del desfile de Mónica Méndez | Archivo

La propia Laura me comentó a lo largo de la entrevista que acababa de renovar por tercer año el programa de moda que hace en Canal Sur. "Me gusta mucho la televisión y sobre todo los directos, lo disfruto mucho, y la carrera de actriz no la he aparcado, lo que sí tengo un poco más tranquilo es el tema de los bañadores, porque no me da la vida. David, mi marido, no ha podido venir porque tiene concierto en Madrid y le ha sido imposible". Laura aseguró orgullosa que "tiene muchas fans, y me hace mucha gracia. Yo lo que hago es apoyarle, y eso que muchas son muy peligrosas, como también los tengo yo. Llevamos 15 años juntos, y nos va muy bien. Le encanta hacer conciertos en directo", comentó.

Carlos Pérez Gimeno y Laura Sánchez | Archivo

Laura tuvo una relación con el que fuera jugador de futbol del Atlético de Bilbao, Aitor Ocio, y tuvieron una niña. "Mi hija va a cumplir la mayoría de edad, está muy bien, en agosto cumplirá 18 años, mide 1,83 y no va a seguir mis pasos de modelo, sigue con su deporte, juega al futbol a nivel profesional, es muy buena niña y muy buena estudiante. El huerto que heredé de mi padre para mi es un remanso de paz, allí tengo 11 gallinas, voy siempre que puedo, está en la sierra de Huelva. Al nuevo año le pido salud y agua, que hace mucha falta.