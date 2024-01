Jiménez Losantos desvela por qué Bertín Osborne tiene todas las de perder contra Gabriela

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para abordar todos los temas de la actualidad social. Centrada en la complicada situación de Bertín Osborne respecto al recién nacido de Gabriela Guillén y la prueba de paternidad a la que, asegura, se quiere proceder.

Una prueba que, en realidad y a juicio de Federico Jiménez Losantos, en realidad le conviene más a Gabriela. "De no haber matrimonio la prueba le conviene a la mujer, porque no hay obligación", dijo el director de Es la mañana de Federico sobre la posibilidad de que el cantante se lave las manos respecto a la manutención del niño. La razón fundamental es que "los derechos inherentes por tener un padre reconocido cambian mucho".

En definitiva, en realidad a quien le conviene más la prueba es a Gaby, y no a Bertín, que es quien supuestamente la está pidiendo. "A él no le conviene en absoluto, es a ella. Ahora está a lo que quiera Bertín, y no sería así si fuera el padre oficialmente".

"Ella ahora no quiere hacerse la prueba. Pero vamos a ser justos -dijo en esRadio Beatriz Cortázar- Bertín dijo al principio que era suyo y fue como en el cuarto o quinto mes cuando el entorno de Bertín sorprendió diciendo que tenía serias dudas y pediría la prueba de ADN. Pero ella nunca la pidió y cuando le llega esa información le dijo que él no le había pedido nada. A ella no se lo había comunicado y ella está enfadada porque, aunque no lo hicieron, lo dijeron tanto Bertín como sus hijas públicamente. Está indignada con Bertín ahora mismo".

Cortázar, en todo caso, pronostica que "esto tendrá un final en un laboratorio porque no prescribe. Hasta el niño cuando tenga 18 lo puede pedir él. Pero la duda la ha generado el entorno de Bertín". Algo en lo que estuvo de acuerdo Jiménez Losantos, considerando que pese a todo "Bertín no es una mala persona y no es un tipo que odie a los niños, tiene una fundación que hace un trabajo extraordinario. Las hijas, cuando se les pase el cabreo, irán también en esa dirección".