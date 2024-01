Las viejas rencillas entre Alba Carrillo y Ana Boyer, rivales y compañeras en 'Bake off'

Ana Boyer y Alba Carrillo son dos de las concursantes más destacadas de Bake off: famosos al horno, el nuevo talent culinario de TVE. La hija de Isabel Preysler, primera favorita del programa, destaca por su orden y disciplina, mientras que la colaboradora de televisión lo hace por su sentido del humor y un gran esfuerzo con el que casi consigue el delantal azul de ganador, que en el segundo programa recayó en Pablo Puyol.

El concurso no busca conflictos personales entre compañeros pero las rencillas entre Alba y Ana vienen de lejos. Hay que remontarse a 2017, cuando Ana Boyer y Fernando Verdasco anunciaron en la revista ¡Hola! todos los detalles de su boda. Por entonces Alba llevaba más de un año haciendo entrevistas y platós para hablar de su tormentoso divorcio de Feliciano López apenas 11 meses después de casarse.

En una carta publicada en su blog de la revista Semana, Alba no nombrada directamente a Ana y se dirigía "a nadie, a quien se dé por aludido" y avisaba: "No te cases, te lo digo con cariño... No te cases". La modelo hablaba de la vida de casada que le esperaba a Boyer y al resto de futuras "mujeres de tenista". "Tened en cuenta que pasaréis de ser un ente independiente, una persona autónoma con vida propia y dueña de tus horarios a ser una Muñeca de Famosa que se dirija al portal... o que puede ir a la Milla de Oro a comprar".

La colaboradora de televisión auguraba a Ana una vida llena de comodidades pero vacía, de "mujer de" y avisaba de la ausencia de vida sexual: "Prepárate para que por puro cansancio físico debido a su trabajo, en casa no haya salto del tigre, ni siquiera del perrillo pekinés. Toda mujer buena y casta con un besito en la frente y un 'que descanses' va más que apañá".

También advertía que no habría temas de conversación con su marido que no estén relacionados con el tenis y que terminará siendo una mujer florero. "Si no estás dispuesta a 'figurar', a ver, oír y callar, si tienes opinión propia e independencia mental y económica y quieres seguir manteniéndola, ese no es tu lugar".

La cosa no quedó ahí y tras celebrarse la boda en la isla caribeña de Mustique, los recién casados volvieron a protagonizar una romántica exclusiva en la revista ¡Hola! que Alba no dudó en criticar. Lo primero que hizo es juzgar el cuerpo de la hija menor de Isabel Preysler y lo "poco favorecedor" de su vestido. Alba lo dijo señalando los pliegues que forma el vestido debajo de las axilas, afeando que la novia no tuviera la piel tersa, algo que achacó a la falta de ejercicio.

Siete años después, Ana Boyer y Fernando Verdasco están esperando su tercer hijo y formarán una familia numerosa junto a sus niños mayores: Miguel (4) y Mateo (2). Tienen su domicilio fijado en Doha (Qatar) desde 2016 y llevan una vida de lujo y discreción pero viajan por todo el mundo cuando el trabajo de ambos lo requiere.