Fabiola Martínez protagoniza la portada de Diez Minutos en la mejor exclusiva de esta semana, aunque tampoco vemos una prueba concluyente que demuestre que su corazón está ocupado: no hay besos. Ni siquiera abrazos.

De ahí el titular: "Fabiola se divierte con un amigo". Se trata de un señor "de mediana edad", apuesto, más alto que ella y que la acompaña por la calle cargando con una mochila. Luego otros medios han ampliado la información: está divorciado y se dedica al mundo de la decoración.

En páginas interiores leemos que la cita con este señor misterioso tuvo lugar el pasado jueves 11 de enero. Los dos cenaron en el restaurante Carbón, uno de los más concurridos de Madrid, en el barrio de Salamanca, y después regresaron a casa de la venezolana dando un paseo. Se despidieron en el portal (sin beso), ella subió sola a casa y su caballeroso acompañante se fue por donde había venido. Fin de la historia, de momento.

Tres años después de haberse separado, Fabiola tiene todo el derecho de rehacer su vida. Es más, lo lleva haciendo desde hace tiempo. Lo que no quería era mostrarlo. Quizá el hecho de que Bertín haya apelado desde la portada de Hola hace dos semanas a lo bien que estaban juntos ha hecho que la venezolana haya decidido no solo no esconderse, sino todo lo contrario.

‘Hola’ apuesta por el beso de los Reyes de Dinamarca

Hola, siempre más institucional que el resto de revistas, retrata el instante que marcó el día de la coronación de Federico X como nuevo rey de los daneses: su breve beso con su mujer, la reina Mary.

"Los nuevos reyes de Dinamarca hacen historia entre besos y lágrimas", leemos en el titular, al que acompaña otra foto inferior en la que aparece la Familia Real al completo saludando desde el balcón del palacio.

El número de Hola es de los que merece la pena conservar, por la calidad de sus fotos, que recuerdan los momentos más impactantes de la ceremonia de coronación: desde el abandono de Margarita del salón en el que pasó los trastos a su hijo, hasta las diferentes veces en las que éste se enjuga las lágrimas. Porque Federico X repitió la fórmula de su boda y lloró en varias ocasiones.

Belén Esteban, eterna sombra de Jesulín y Campanario

Da igual que sean un matrimonio consolidado con dos décadas de convivencia y tres hijos en común. Hagan lo que hagan Jesús Janeiro y María José Campanario siempre habrá alguien que les recuerden que Belén Esteban sigue ahí, acechando.

Este miércoles es la revista Semana la que lleva a portada a esta pareja de dos más uno, aprovechando que el torero ha cumplido 50 años y lo ha celebrado en una fiesta con su familia y amigos. "Jesulín celebra radiante su cumpleaños", apunta la revista junto a una foto de los dos posando a la entrada del convite. Y a su lado, en un círculo, la cara de Belén Esteban desafiante sobre su última publicación en Instagram. Un texto en el que amenaza, una vez más, con hablar.

"Si hablara no podrías salir a la calle de la vergüenza que os daría. Pero calladita, me merece más la pena. Que no me llamen porque no voy a decir nada, no por ganas, sino porque me lo pide lo que más quiero", escribe Belén en referencia a su hija Andrea.

La reacción de la Esteban no sorprende. Ahora no tiene programa de televisión en el que ajustar cuentas y se habla demasiado poco de ella.

Cóctel de noticias

Pastora Vega e Imanol Arias, un modelo de comportamiento. No son personajes habituales de las revistas del corazón, pero da gusto verlos. Al menos en la actitud en la que aparecen en Semana, revista que les ha fotografiado cuando acudían a almorzar con su hijo Daniel, que ha decidido seguir los pasos de sus padres y dedicarse a la actuación. A diferencia de otras parejas de ex, Pastora e Imanol parecen llevarse a las mil maravillas e incluso se despiden con un cariñoso abrazo. Dando ejemplo.

Semana recupera el enfrentamiento de Alba Carrillo con Ana Boyer ahora que son compañeras de programa. La revista, que tuvo a Alba como colaboradora, recuerda una de sus cartas a la hija de Preysler. "No te cases", llegó a escribirle. "Pasarás de tener vida propia a ser una muñeca de Famosa que se dirige al portal. Tendrás que estar dispuesta a llevar en el brazo el peso de un bolso güeno y en la cabeza el de todo lo que vaya creciendo", dijo en su día la ahora repostera.

Feliciano López y Sandra Gago se escapan a la nieve. Semana publica varias fotos de la pareja a pocas semanas de que la modelo de a luz a su segundo hijo.

Sofía de Grecia y las infantas, juntas en Tatoi en el primer aniversario de la muerte de Constantino. Una semana después de que viéramos a Elena y a Cristina en Abu Dhabi junto a su padre en su polémica fiesta de cumpleaños, la imagen que ofrece Hola es muy diferente. Ahora las hijas acompañan a su madre en la misa funeral por el que fuera rey de los griegos. Se había dicho que la ausencia de Sofía en el cumpleaños de su marido se debía a que tenía que viajar a Grecia. Pero daba tiempo a todo, lo demuestra el hecho de que las infantas estuviesen con ella.

Hola presenta a la primera nieta de Estefanía de Mónaco. La princesa ya es abuela: su hijo Louis y su mujer, Marie Ducruet, han sido padres de una niña que tiene una nuca muy bonita pero cuya cara no se muestra en todo el reportaje. Dice la pareja que Estefanía está loca por ejercer de abuela: "En cuanto puede nos pide cuidarla. Cuando nació nos decía a menudo "no queréis ir al cine"?.

La Flamenco Jet se cita en el desfile de Rocío Peralta. Hola y Semana publican imágenes de la última cita de la diseñadora, a la que han acudido los duques de Feria, El Juli, su esposa, Rosario Domeq, El Litri, Virginia Trononis, Nati Abascal y todos los representantes de la aristocracia andaluza que suelen asistir a este tipo de saraos selectos.