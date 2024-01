La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Miranda y Carlos Perez Gimeno para tratar largo y tendido la actualidad social del momento. Centrada esta vez en la coronación de Federico X y la relación que podría haber tenido su affaire extramatrimonial en Madrid con Genoveva Casanova en estos precipitados acontecimientos en Dinamarca.

A Genoveva, que ahora ha conseguido escapar Mexico, el nuevo Rey "le debe el trono", opinó en esRadio Federico Jiménez Losantos, dado que "si no aparece Genoveva no abdica". El beso de la pareja en el balcón para que lo vean todos los daneses, por eso, "no es un gesto de pasión sino de compasión. Él está en pecado y Mary lo desprecia, cosa que entiendo".

La periodista Beatriz Miranda comentó en esRadio "otra teoría" de lo que puede haber pasado entre Genoveva Casanova y la Casa Real danesa que "cobra fuerza" tras los últimos acontecimientos. Partiendo de la tesis que la de que "la Casa Real habría "untado a Genoveva, porque es raro que esté calamita porque ella vive de eso y no lo está haciendo". La posibilidad dado "ese silencio mosquean a todos los efectos, es que se está calentando un exclusivón", dijo Miranda refiriéndose a lo que se comenta en los mentideros de los paparazzi.

Lo que lleva a, aún, otra teoría más apuntada en LOC por Eduardo Verbo: "Que Federico cortó con Genoveva porque se enteró de que la coronación estaba en marcha". Las fotografiáis que se tomaron de él en Madrid serían, precisamente, después de haber roto.

Miranda, en todo caso, considera que no es que "Genoveva vaya a ser Reina, pero esta historia entre ellos no se ha acabado", apuntando a que la relación entre ambos podría, pese a las apariencias, no haber llegado a su fin. Federico Jiménez Losantos reforzó esa tesis: "Para mí llo que señala que el Rey" era habitual con Genoveva "es que duerme en su piso, luego no era la primera vez. La seguridad de la embajada estaba allí, sabían donde vivía. Si no, se queda a dormir en la embajada o por un hotel de cinco estrellas en Madrid, no iría a un pisito".