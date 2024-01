Óscar Higares: "Soy muy trabajador, ya lo decía mi abuela"

Un año más vuelvo a coincidir con el que fuera matador de toros Óscar Higares en la pasarela de moda flamenca "We Love Flamenco" que se celebra en Sevilla. El madrileño, una vez que se retiró de los ruedos, está metido de lleno en el mundo de la interpretación, y de sobra ha demostrado que tiene dotes para ello. En la actualidad, interpreta en la serie Entrevías al comisario Romero, un personaje ambicioso cuyo objetivo es hacer una buena carrera política.

"Lo estoy disfrutando mucho, este papel es un regalo de la vida y pienso que me va a traer cosas muy bonitas. Lo que es la vida: cuando era torero nunca me planteé esto, pero aquí estoy y no puedo estar más feliz. Cuando gané aquel programa de monólogos fue lo que me hizo plantearme esto, al fijarse en mí y darme esa oportunidad de poder hacer una cosa diferente. Tuve la valentía de aceptarla y. después de 16 años, se ve el fruto de todo aquello, que yo he ido sembrando con mucho esfuerzo y trabajo", ha contado.

"Para mí era todo nuevo, y he tenido la suerte de coincidir con gente maravillosa, y sobre todo han visto mi profesionalidad, el respeto que me infunde la profesión, nunca he levantado la voz para nada y siempre he estado ahí para lo que hiciera falta. Soy muy trabajador, eso me lo decía mi abuela. Siempre he sido muy mañoso, y recuerdo que me decía: ‘Desde que eres torero, ya no eres mañoso’. Soy muy currante. A este nuevo año que acaba de comenzar, le pido que me vayan surgiendo personajes bonitos y que la vida me siga regalando momentos de crecimiento, seguir tener tiempo de demostrarme cosas y superar retos, y por supuesto, salud para disfrutar de mi familia".

Higares reconoce estar "en un buen momento profesional, con unos proyectos muy buenos. Acabo de terminar dos series, y en unos días empiezo la siguiente. Hemos terminado la cuarta temporada de Entrevías, he terminado la serie para Disney y empezamos una para HBO. No me puedo quejar, con Sandra muy bien, nuestras hijas están estupendas, muy mayores, en la universidad, instituto, colegio, creciendo... Te puedo decir que son unas niñas maravillosas, buenas estudiantes, trabajadoras. Tienen el reflejo de lo que ven en casa. Sandra lleva 20 años trabajando en el AVE, levantándose a las 4 de la madrugada".