Demoledor relato de Carlo Costanzia contra su madre Mar Flores: "He vivido una pesadilla"

Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores y el conde Carlo Costanzia Di Costiglione, ofrecerá este viernes una demoledora entrevista en la que explicará su complicada infancia, marcada por el enfrentamiento público y judicial de sus padres. En los avances que hemos podido ver del programa De viernes, en Telecinco, el actor y modelo dinamita por completo la relación con su madre a la que acusa de falta de atención y frialdad.

Una infancia "difícil" en la que no recuerda "momentos de felicidad": "He vivido la pesadilla de no tener referencias familiares. En el colegio los mayores te insultan. Son cosas bestias e insultos fuertes a mi madre", reconoce. Situación que le llevó a tener malas compañías y hábitos poco saludables: "Mi primer contacto con sustancias fue a los diez años". Problemas con el alcohol y las drogas que le han acompañado desde entonces, tal y como ha reconocido en más de una ocasión.

Estos problemas le llevaron a ingresar en un centro de rehabilitación durante más de seis meses y a terapia psicológica desde hace ocho años: "Voy a un centro todas las semanas, tengo terapia con el psicólogo y ven mediante unos test que no consumo nada, ni siquiera hachís", confesó en Y ahora Sonsoles el pasado mes de julio.

El hijo de Mar Flores reflexiona ahora sobre qué ha podido pasar en su vida para terminar en esa situación: "Probablemente haya llegado a culpar a mis padres de todo lo que me ha pasado", dice, recordando la guerra mediática y judicial que durante años protagonizaron sus padres con acusaciones incluso de malos tratos.

Condenado por estafa

Carlo Costancia hijo fue condenado el pasado mes de junio a 21 meses de prisión y una multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas por un delito de estafa agravada a través de un negocio de compraventa de coches.

Este asunto supuso un antes y un después en la relación de madre e hijo: el modelo pidió a Mar Flores que diese la cara por él en televisión, entonces ella colaboraba en el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. Aunque Mar siempre defendió la inocencia de su hijo, esto no habría sido suficiente para él: "Soy mamá gallina, adoro a mis hijos, los amo, si les pasa algo les doy besos y les achucho, todos estamos muy bien, lo que digan, dicen siempre, nosotros estamos muy bien (..) Estoy aquí, saco a mi familia adelante, y me preocupo por las cosas que pasan en la familia. Estamos todos tranquilos y bien", dijo entonces Mar Flores sobre el asunto.

Por el momento Mar Flores no se ha pronunciado sobre la entrevista de su hijo este viernes en Telecinco y que, casualmente, coincidirá en horario de emisión con la nueva entrega de El desafío, talent show presentado por Roberto Leal del que forma parte en esta nueva temporada.