Nueva espantada del torero Juan Ortega tras dejar plantada a su novia en el altar

El torero Juan Ortega se ha convertido en el rey de las espantadas. Hace unos meses el diestro protagonizó un sonado escándalo el día de su boda con Carmen Otte, con la que llevaba más de diez años de relación. Apenas una hora antes de comenzar la ceremonia religiosa, Ortega dejó plantada a su pareja tras una llamada en la que le comunicó su decisión de no seguir adelante con el matrimonio.

Aunque el entorno del torero asegura que sigue enamorado de Carmen Otte, las presiones de la familia de esta para la realización del matrimonio habrían pesado más, motivo por el que habría decidido paralizar la celebración y macharse a Sevilla dejando a los invitados a las puertas del templo de Jerez de la Frontera donde iba a darse el ‘sí, quiero’. Este escándalo convirtió a Juan Ortega en el protagonista de las revistas del corazón, posición en la que no se siente nada cómodo.

De hecho este habría sido el motivo de la nueva espantada que ha protagonizado esta misma semana. El torero tenía que haber acudido a la presentación de la Feria de Valdemorillo 2024 que tuvo lugar este miércoles 17 de enero en el Café del Río de Madrid. Sin embargo, a última hora de la mañana decidió no asistir al evento y dejar plantada a la prensa (más multitudinaria en esta ocasión debido al interés que generaba de su presencia).

Aunque no se dieron explicaciones sobre su ausencia, todo parece indicar que el torero no se siente cómodo rodeado de medios de comunicación, que irremediablemente le preguntarían sobre su culebrón. Otras versiones sostienen que el torero nunca tuvo intención de asistir al evento y que fueron los propios organizadores los que, conscientes del interés que suscita el diestro, utilizaron su nombre para convocar a más medios. De ahí que no se confirmara su ausencia hasta minutos antes de comenzar la presentación.

"Centrado en sus compromisos"

Miguel Abellán o Miguel Perera, entre otros muchos rostros conocidos del mundo taurino, sí que han asistido a la presentación. Este último habló sobre el asunto, asegurando que en estos momentos Juan Ortega "tiene que estar con su cabeza puesta en sus compromisos" y no tanto en lo que la prensa diga de él: "Tengo un amigo, un íntimo amigo mío que, además, es íntimo amigo suyo y, bueno, pues está un poco enterado, pero tampoco soy cotilla de preguntar. Sé también más por la prensa porque además a mí me pilló fuera, pero igual que le he dicho a otros compañeros de prensa...Yo me imagino que poniéndome en la mentalidad de torero ahora mismo, tiene que estar con su cabeza puesta en sus compromisos".

Además, el torero no ha dudado en salir en defensa de su compañero de profesión: "Cada uno pues tenemos una mochila detrás, me refiero al tema personal, situación de cada uno, pero seguro estoy que lo que tiene en la cabeza es la expectación que hay detrás de él, las tardes en las que está anunciado, que yo creo que es por lo que después se le va a juzgar y se le va a valorar y seguro que está metido en el campo, tentadero y con su cabeza puesta en el Toro".