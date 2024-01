Gabriela Guillén sentencia a Bertín Osborne. Tal y como era de esperar dado lo tenso de la relación con el supuesto padre de su bebé, la ex del cantante pasará por el programa ¡De viernes! en Telecinco para, se prevé, hablar de cómo la relación entre ambos se ha estropeado tras las últimas palabras del presentador.

Se prevé, o así está vendiéndolo la cadena, de una entrevista bomba en la que Gaby hablará de nuevo largo y tendido sobre el difícil proceso vivido en los últimos meses y que ha derivado en declaraciones de lo más incómodas para ambos.

Tal y como se contó en Es la mañana de Federico, se habló de que pedía más de 50.000 euros y sólo el programa, con un cuantioso presupuesto, habrías sido capaz de lograrlo. En el avance, grabado en el salón de la casa de ella, Gabriela cuenta cómo reaccionó Bertín cuando le dijo que estaba embarazada: "Me dijo una palabrota, "no me jodas", o algo así. De hecho pegó a la ventana, se puso como muy violento".

Gabriela cuenta que su pareja le dio dos opciones: ‘Si tienes al bebé, nuestra relación no puede seguir. Pero si no lo tienes, nuestra relación sigue". El cantante, mucho más tarde, apareció recientemente en la revista Hola al mismo tiempo que nació el bebé para distanciarse definitivamente del asunto. En medio de todo, unas pruebas de paternidad que tal y como se aseguró en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, en realidad solo podrían favorecer a Gabriela.

La esteticienne dio a luz hace ya dos semanas, tiempo en el cual ha entrado en cólera en más de una ocasión con los periodistas que la esperan a la salida de su casa. A Gabriela le duele especialmente que se pregunte a su madre ,que la ayuda en las labores de cuidado, y se trate de captar imágenes de la criatura, además de las inevitables preguntas sobre la paternidad de Bertín.

Han sido, sin duda, sus peores semanas tras lo que además fue un durísimo y largo parto, con el cantante ausente y hasta desaparecido de los medios de comunicación. En Hola aseguró haber decidido que "no va a ser padre ni quiero ejercer como padre. Si se confirma que es mío, ayudaré". Esto acabó de desbordar la paciencia de Gabriela Guillén y así lo demostró ante los periodistas.

Quizá para dar su versión y liberarse, Gabriela hablará de todo ello, previsiblemente, en una entrevista que se presume muy sonada y que puede poner en nuevas dificultades a Bertín Osborne. Podría ser, de hecho, su sentencia mediática final, porque tal y como pronosticó Federico Jiménez Losantos en esRadio, en realidad las pruebas de paternidad presuntamente pedidas por él y su entorno familiar solo pueden ayudar a Gabriela Guillén por la naturaleza legal de los eventos.