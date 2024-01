Así es la vida de Olvido Hormigos doce años después de la publicación de su vídeo íntimo

Se cumplen doce años de la filtración del vídeo íntimo protagonizado por Olvido Hormigos y que supuso una auténtica revolución social y política. La entonces concejala de Los Yébenes irrumpió en la televisión de nuestro país hasta convertirse en una celebridad que la llevó a los programas más importantes de la época: "Ahora lo veo todo y digo que hay cosas que no lo haría nunca. Me arrepiento y avergüenzo mucho. Me duele mucho el daño que les hice a mi familia", recordó en Telecinco este viernes.

Olvido lleva años retirada de la televisión y centrada en su vida familiar, asegurando que aún a día de hoy se siente culpable de todo aquello: "Me siento culpable porque sé que mi familia ha sufrido mucho y porque ese daño no se puede volver a atrás. Lo que pasó es difícil de superar", recordó sobre los escarceos amorosos con otros famosos que paseó por los platós. "No sirve para nada haber salido en televisión. Por mucho que ahora la gente lo vea de otra manera, siento vergüenza todavía", añadió.

Trabaja en el ayuntamiento de su municipio y, aunque sus compañeros y su familia no habla de su pasado, ella no puede evitar recordar su época más polémica: "Sigo sufriendo por todo aquello. Yo tenía una vida, una familia, a Jesús mi marido le he querido siempre. No sé qué pasó en aquel momento. Daría lo que fuese por volver atrás. He ganado dinero, pero no me sirve para nada".

Reconoce que nunca participó en televisión "obligada", pero cree que fue injustamente tratada: "La televisión, las redes...Me decían, mujeres, que no me despreciaban pero me decían que tenía que ver en el espejo el tipo de mujer que soy. Esto me hacía pensar que era una persona indigna y vergonzosa". Decide retirarse en los primeros años de vida de su hija pequeña: "No quería que ella viviese aquello como mis hijos mayores".