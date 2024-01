Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, confiesa su intento de suicidio: "Necesitaba descansar"

Demoledora entrevista la que ha ofrecido esta semana Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, en el programa De viernes en Telecinco. El actor y modelo decidía contar cómo vivió la guerra mediática y judicial de sus padres y cómo le ha afectado en su desarrollo personal en su adultez: "He tenido una infancia bajo el foco mediático".

Guarda un recuerdo "terrible" de su infancia debido a la separación de sus padres y cómo gestionaron el tema de su custodia. Una complicada ruptura en la que hubo acusaciones de maltrato psicológico y secuestro por parte de Mar Flores contra el conde Carlo Costanzia, al que acusó de quitarle a su hijo: "No tengo un recuerdo de mis padres juntos. Los trapos sucios de cada uno tienen que lavarse en su casa. No estoy de acuerdo con lo que hicieron mis padres. Estaban más pendientes de ellos que de mí. Era muy egoísta por su parte. He llegado a culparles de todo lo que me ha pasado".

Aunque era muy pequeño, el estrés y la tensión era constante en casa. Esto le llevó a tener una adolescencia complicada y a tomar antidepresivos para "sobrellevar los insultos" de sus compañeros: "Me gustaba estar en Italia porque allí me sentía un niño normal (...) En el colegio comencé a sufrir bullyng, comenzaron a hablar sobre mi madre y a referirse a ella de una cierta manera. Era el niño raro. Estaba deprimido y me derivaron a una psicóloga. Empecé a tener pensamientos que no eran propios de un niño de mi edad. Después comenzaron las autolesiones".

Debido a su pobre rendimiento escolar decidieron mandar a Carlo fuera del país. Un punto de inflexión para el modelo, que intentó "acabar con su vida" con pastillas y alcohol: "Fue un acto de rebeldía. En uno de mis constantes arrebatos quiero 'evadirme demasiado' consciente de que eso me iba a llevar al 'descanso' (...) Tenía el plan perfecto pero un amigo vino a casa, fuerzan la puerta y me encuentran inconsciente. Al despertarme no sabía si sentir vergüenza por intentar acabar con mi vida o por no haberlo conseguido".

Acusaciones de estafa

Otro de los momentos más claves de su historia llega con la acusación de estafa por la que fue condenado a 21 meses de prisión. Todo comenzó con su regreso a España, cuando el consumo de drogas comienza a ser habitual y tiene problemas con la justicia por atentar contra la seguridad vial. Al ser su primer delito, alegó ser drogadicto para evitar ir a prisión e ir a un centro de deshabituación del que fue expulsado. .

En esa época conoce a una persona que alquila coches de alta gama "por un precio más asequible" y "confía en ella". Los coches no llegaban a España pero su conocido le daba documentos que creía fiables. Comentaba cómo usaba su nombre e imagen para respaldar su credibilidad a la hora de pedir dinero para que le trajeran los coches. Actualmente, su compañero está en búsqueda y captura, en paradero desconocido. En el caso de Carlo, mantiene una privación de libertad con una pulsera telemática que enseñó a cámara durante la entrevista.

Para conseguir una rebaja de la pena, Carlo consigue devolver las cantidades reclamadas para lo que necesitó ayuda de su madre, Mar Flores, quien hipotecó sus propiedades e hizo las ventas necesarias para conseguir la cantidad. De hecho, el programa desveló que Javier Merino, pareja de su madre, también ha sido un gran apoyo en este sentido.

Ahora Carlo tiene un trabajo a jornada parcial que le permite llegar "a malas penas a final de mes" y vive "en un barrio obrero". Lo que más le duele de todo esto es que su pasado le impide conseguir nuevos trabajos porque "nadie quiere trabajar con una persona que está cumpliendo condena" y por la privación de libertad, no puede abandonar España. Con lágrimas en los ojos, reconocía que su mayor temor es no poder ver a su abuela en Italia de nuevo.

En cuanto a su futuro, tiene claro que abandonará España, pues "está saturado" tras todo lo que ha pasado en los últimos meses. Se siente orgulloso de haber dejado atrás su problema con el alcohol y las drogas, pues "antes todo era una excusa para consumir". Agradece el gran apoyo que le dan sus hermanos pequeños, "un amor incondicional", pero a la vez, confiesa que le cuesta ir a visitarles porque se siente culpable de no ser "el hermano mayor ejemplar que actúa como un súper héroe".