Gabriela Guillén se adelanta a Bertín: "Voy a pedir la prueba de paternidad"

Un ‘bombazos’ de la esperada entrevista de Gabriela Guillén en el programa De viernes llegó casi al final de su intervención. Y es que si algo ha dolido en estos meses a la paraguaya son las dudas que existen sobre la paternidad de su hijo. Fue el propio Bertín Osborne el que hizo públicas, a través de varios periodistas, sus intenciones de pedir una prueba de paternidad. Decisión que al menos por el momento no habría comunicado a la que fue su ‘amiga especial’: "Él no me ha pedido personalmente la prueba, me duele enterarme por televisión porque él no se ha puesto en contacto conmigo y si me lo pide de manera personal lo hubiese entendido".

Sobre la posible influencia que habrían tenido las hijas mayores en esta decisión de Bertín, Gabriela entiende que esto pueda ser así y le parece "lógico" que velen por los intereses de su padre: "Puedo entender a sus hijas porque tengo la misma edad que ellas y es normal que velen por los intereses de su padre y ellas no conocen el fondo de nuestra relación. Obviamente pueden tener dudas pero el padre, Bertín, no. Esto de la prueba no se tendría que haber hecho público. Hasta hoy, no hemos hablado de ese tema. Si lo hace nada de esto hubiera pasado y yo no estaría aquí".

Niega que tuviese relaciones con otros hombres durante el tiempo que estuvo con Bertín y desmiente los rumores que aseguraban que se vio en varias ocasiones con un exnovio: "Tengo la gran suerte de haber coincidido con personas maravillosas con mi vida. A día de hoy sigo hablando con mis exnovios, con naturalidad, como amigos. Menos con Bertín (...) Si tiene dudas de que hay otro hombre me podría haber preguntado a mi directamente".

Para poner fin a estas habladurías será ella misma la que pida la prueba de paternidad, aunque considera que tendría que ser Bertín pues "es él el que tiene dudas": "Lo voy a hacer yo. Voy a interponer la acciones para pedir la filiación de Bertín. Las dudas las tiene él, él tendría que actuar. Ya que él lo quiere hacer, voy a pedirlo para velar por los intereses de mi hijo".

Reconoce que "ya no espera nada" de Bertín y que solo siente decepción por el que una vez consideró "un buen amigo y una ilusión": "Yo ya de Bertín no espero nada. Con todo lo que ha pasado, ya ha nacido mi hijo y no se ha pronunciado como yo esperaba. Ya no como amigo o pareja, sino como persona, pues ya no espero nada. Ahora mismo solo siento decepción, la versión que veo ahora de Bertín no tiene nada que ver con lo que yo conocí".