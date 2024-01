La guerra con Carlo Costanza, sus fotos con Lequio y otras polémicas de Mar Flores

4 / 12

Antes de comenzar la relación con Carlo Costanza, padre de su hijo, Mar tuvo un breve romance con Bertín Osborne, al que conoció en su fichaje por el programa de Telecinco, VIP Corazón. “Sabía decir las cosas adecuadas y no le faltaba experiencia para conquistar a una mujer. Empezamos a tontear y acabamos más en serio. Sobre todo por mi parte". Sin embargo, Bertín decidió romper la relación a los pocos meses: "Fue una cosa fría y dolorosa. Lo hizo por teléfono. Me empezó a contar eso de que le gustaban otras mujeres y que no podía evitarlo. Me enfadé mucho y lo pasé muy mal", recordó la madrileña una década después en una entrevista a El Mundo.