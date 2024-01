Coincidir con Esther Arroyo no es nada fácil, porque la fuera Miss España en 1990 vive muy al margen de la vida social desde hace tiempo. "Siempre he estado muy apartada, me dedico a mi trabajo, pendiente de proyectos, y haciendo cosas en Canal Sur, con Bertín Osborne, y haciendo mis cosas"

La presentadora y exmodelo explica: "Vivo muy en familia. Llevo tiempo en Málaga, después de mi accidente dejé Tarifa, y reconozco que Antonio, mi marido y yo, estamos encantados en esta ciudad, que es muy cómoda, y los malagueños son estupendos. Además estoy muy cerca de mi ciudad, Cádiz ,y así puedo disfrutar de sus playas que son las mejores, sin duda".

Con el periodista Carlos Pérez Gimeno | Archivo

"Estoy feliz y con salud, a pesar de que este verano me tuvieron que operar de urgencia de un tema, y vieron que tenían que arreglarme algo que vieron a consecuencia de aquello. Pero afortunadamente estoy mucho mejor que hace 15 años, así me lo dijeron los médicos".

Arroyo asegura estar "como si me hubieran cambiado las pilas, por eso me muevo un poco más. Mis hijos están muy bien, mi hija estudiando y viviendo conmigo, y mi hijo en Australia desde hace varios años. Él allí es feliz y eso es lo principal. En mi familia después de un año duro estamos todos bien, con trabajo y salud, y no pido más".