Laura Matamoros acudió a Vamos a Ver para presentar su sección habitual, pero la actualidad relativa a su primo, Carlo Costanzia, requirió de la influencer otro tipo de declaraciones. Y ahí la hija de Kiko Matamoros se mostró tan dura como en tiempos pretéritos, antes de su triunfo en redes sociales.

De esa manera, una sensible Laura Matamoros, que no pudo reprimir las lágrimas, se posicionó totalmente del lado de su primo y sus duras palabras contra Mar Flores, a la que no obstante también dijo comprender. Sobre todo tras la intervención de Makoke, madre de su hermana Ana Matamoros, para la que tuvo muy duras palabras después de que ésta dijera al día siguiente haberse comunicado con Carlo Costanzia padre, que dice guardar informaciones muy duras en contra de la madre del joven.

"Hasta ahora he intentado tener una relación cordial con ella por ser la madre de mi hermana, pero por nada más. Pero creo que es feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar hacia uno mismo", dijo sin poder reprimir su desprecio hacia la ex de Kiko Matamoros. Y más: "Creo que se han visto una vez en la vida. Makoke no conoce a mi primo", dijo, para despejar dudas sobre los posibles intereses de Makoke en este tema.

Por lo demás, Laura Matamoros apoyó totalmente a su primo pero también a Mar Flores. Sobre el joven, al que calificó de su "primo favorito", confesó una divertida anécdota que demuestra su confianza mutua: "Uno de los tatuajes que me estoy quitando porque está mal hecho es de una frase que él me dijo en italiano".

La influencer, entre lágrimas, explicó lo que para ella es la causa del enfrentamiento. "Los adultos nos olvidamos un poco de cómo puede vivir el niño el tema de la separación. Eso no quiere decir que su madre o su padre no hayan estado sino que Carlo ha vivido su infancia de una manera equivocada, tal vez. Pero hay que ver su proceso".

Detrás de todo -dijo- "creo que lo que estoy viendo es que se quiere sacar una guerra entre el padre y la madre que no tiene nada que ver con Carlo y su relato". Tal y como opinó entonces el presentador Joaquín Prat, precisamente a ese padre, Carlo Costanzia, "le faltó tiempo para radicar los rescoldos de su guerra" con Mar Flores.

"Me emociona y me duele escucharlo", dijo Laura, que consideró que su primo "se ha refugiado en casas que no debería", en referencia a posibles costumbres adoptadas por el joven durante esta difícil juventud.

Quiso, por último, romper una lanza a favor de la madre, Mar Flores, añadiendo: "Mi tía está destrozada porque hay unas declaraciones sacadas ahora de una semanas atrás por otra cadena que lo han sacado como contexto en este momento. No es justa la guerra que se trata de volver a hacer entre Mar y Carlo padre. Vamos a revisar portadas a ver si son pornográficas o no", dijo con enfado para responder a ciertas acusaciones desde otros medios.