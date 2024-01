Hace tiempo que Victoria Federica es una habitual de fiestas y photocalls. Pero pese a conocerse su faceta de influencer, no lo es tanto por haber elaborado un discurso propio de cara a los medios. Es por eso que entrevistas como la concedida a ABC se miran con lupa.

La hija de la infanta Elena se ha sincerado asegurando que intenta llevar una vida "lo más normal posible" pese a su pertenencia a la Familia Real y su fama como influencer. Reconoce ser "tímida", así como "prudente y selectiva" con las personas.

Victoria Federica se ha sincerado hasta tal punto que ha hablado, si bien de manera muy discreta, de su pareja. Dice que no va a dar nombres ni extenderse por "respeto a la otra persona" y que "lo que hablen por fuera no puedo controlarlo. Pero no he tenido tantas parejas como han dicho".

Una vez aclarado que solo consiente que se le acerquen cuando "le tocan de una manera especial", Victoria Federica explica cómo se lleva con su hermano, el polémico Froilán enviado a Emiratos Árabes para alejar los escándalos nocturnos. "La relación es cercana y especial", dice escueta.

"La base de nuestra relación está cimentada en el respeto y en la aceptación incondicional de quiénes somos", dice, subrayando que siempre puede "contar con él y viceversa".

De su madre, la infanta Elena, destaca haberle inculcado su pasión por los toros, y de su padre Jaime de Marichalar, el gusto por la moda.