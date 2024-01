Sofía Vergara da la cara por Pablo Motos y desvela la verdad de su paso por 'El Hormiguero'

La ‘tensa’ entrevista de Pablo Motos a Sofía Vergara sirvió de excusa a los críticos del presentador de El Hormiguero para realizar una nueva campaña de odio en redes sociales. El aluvión de bofetones figurados de la actriz colombiana pareció pillar desprevenido al presentador, que no conseguía reconducir la charla. Estos vídeos no tardaron en viralizarse y convirtieron a Motos en Trending Topic, volviendo a acusar al comunicador de "machista" y "racista" por hacer comentarios sobre el nivel de español de Sofía o su sueldo en la mítica serie Modern Family.

Aunque el presentador se pronunció unos días después asegurando que todo formaba parte de un "juego de amigos", ahora es la propia actriz la que ha dado la cara por él y explicando que, efectivamente, todo estaba preparado. "Voy a contarlo todo, porque debo ser el único del mundo, que por lo visto es del mundo, que se ha enterado de muy poco. Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien y le digo: 'Sofía, vi una entrevista que te hizo Kevin Hart en un pódcast donde no le dejabas hablar. Estabas todo el rato vacilándole y él vacilándote a ti. Podríamos hacer como si fuésemos dos viejos amigos. Tú me vacilas y yo te vacilo a ti'", le propuso el propio Motos a la actriz antes de salir del programa.

"’Pues claro que sí', me dijo. Bajamos aquí abajo, hicimos un programa de puta madre, nos lo pasamos muy bien. Solo hay que ver el programa, nos lo estamos pasando muy bien. El público se ríe. Y al día siguiente sacamos más de 5.000.000 de espectadores. Y hasta aquí lo que yo puedo decir. Intento no leer nunca lo que dicen de mí, pero, por lo visto, llegó hasta Argentina. Lo siento muchísimo por toda la gente que se ha molestado por una cosa que jamás sucedió. Ella nunca se molestó", aclaró el presentador de Antena 3.

En una de las últimas presentaciones de su nueva serie para Netflix, Sofía apoyó esta versión, confirmando que antes de comenzar el programa le animaron a "meterse" con él: "La entrevista con Pablo fue como amigos, a mí me dijeron ‘para que sea chistoso métete con él’. O sea, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa. Estábamos tomándonos el pelo entre los dos", dijo, echando por tierra todos los comentarios críticos de las redes sociales contra el presentador.

Una de las periodistas le hizo saber que "algunos piques entre ambos no habían sentado bien a los latino", afirmando que este fue el único reproche real de toda la entrevista: "Hay muchas cositas que sí eran verdad, pero nada fue con mala intención, yo lo quiero mucho", sentenció Sofía Vergara, dando por finalizada la polémica.