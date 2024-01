La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Alaska para comentar todos los temas de la actualidad social del momento. Centrada en el acuerdo de ficorcio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín que se culminó en secreto el pasado diciembre, nuevo episodio de los sucesivos descréditos de la monarquía que ahora se utiliza para tratar a toda costa debilitar la institución representada por Felipe VI y, en un futuro, por Leonor de Borbón.

Jiménez Losantos, director de Es la mañana de Federico, lo tiene muy claro en su comentario sobre las condiciones. "Me parece vergonzoso. Aquí ha una campaña permanente contra el Rey que viene de Pedro Sánchez y los medios que le plantamos cara. Y contra el Rey, directamente. Juan Carlos tuvo mal perder, y las campañas son o por el pasado de Letizia de cuado era soltera o por el presente de su padre. Pero las campañas contra el Rey van por ahí porque saben que le hace daño".

Para Federico, estas campañas de descrédito contra la monarquía "son simplemente para jorobarle porque hizo el discurso contra los golpistas y ahora Sánchez es el primero de los golpistas. Y porque hay una colección de cretinos y algún malvado del área yunque de Vox que han hecho de ir contra la monarquía una profesión de fe".

En su relato de los movimientos ocultos contra casi todas las informaciones contra Felipe, Jiménez Losantos consideró en esRadio que en gran parte "son los que rezan de rodillas el Rosario pero calumnian a Felipe y Letizia, a todos menos a Juan Carlos. Y en esa coyunda de la extrema derecha clerical falsaria y el Gobierno de izquierdas, se crea una pinza contra la corona. Que ahora tiene heredera, de modo que cuando tú hablas mal de Letizia ya no son niños pequeños, sino mujeres. Una de 18 y la de 16 inteligentísima, y no te puedes defender contra una calumnia porque no te puedes poner a explicar esa calumnia".

En tiempos de redes sociales -explicó también- apenas hay posibilidad de responder a estas acusaciones falsas. Porque no es propio de la Casa Real. Porque "como entres a debatir te van a pillar por aquí o por allá". Y zanjó, contundente y sin citar a recientes invectivas: "Yo sé que el Rey es una de las pocas cosas que defienden España y aquí no vamos a hablar de demagogos seniles y caraduras que se inventan la historia novelada. A mí los chismes me llegan como ta todos pero sé el psicópata que hay detrás porque va en su interés el hundir España".