José Luis Martínez-Almeida se casará con su novia Teresa Urquijo el próximo 6 de abril en la finca El Canto de la Cruz, situada en el término municipal de Colmenar Viejo (Madrid). En enlace ha generado mucha expectación después de que el alcalde de Madrid lo confirmara a través de las redes sociales y Susanna Griso no pudo evitar preguntarle al término de su entrevista del pasado martes en Espejo Público. "¿Le puedo preguntar por su boda? ¿Tiene ya la lista elaborada?", dijo la presentadora haciendo reír inmediatamente al regidor madrileño.

"Siendo su novia pariente de la Familia Real, no sé si va a tener complicaciones para sentar a tantos nobles y compromisos propios", insistió Griso. "Un día haciendo las listas electorales me acuerdo que dije ‘lo único más difícil que hacer una lista electoral debe ser las mesas de boda’. Cierto es", bromeó Almeida. Cabe recordar que la abuela materna de la novia es Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, prima del rey Juan Carlos, por lo que se espera una jugosa lista de invitados entre el mundo de la sociedad y la política.

"Es una situación complicada, difícil, pero yo espero que la gente ponga por encima de todo la buena nueva que supone que haya una boda", añadió, dejando entrever que puede que haya gente que se quede fuera. "¿Estamos hablando de una megaboda? ¿100, 200, 300 personas?", preguntó la presentadora. "Todavía no está cerrada la lista. No es fácil ser alcalde y novio con boda a la vista. Yo lo único que digo es que los madrileños pueden estar tranquilos que el 6 de abril me caso pero hasta el 5 de abril me dedicaré preferentemente a esta ciudad", respondió sin perder el sentido del humor.

El interés que despierta la que probablemente será una de las bodas del año hace que las preguntas sean inevitables. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, también se animó a comentar en esRadio cómo cambiará la vida de su compañero de partido. "Ya sabe lo que le puede regalar al alcalde, la clásica mantelería", bromeó Federico Jiménez Losantos. "Todo le vendrá bien porque le puedo asegurar que, alguna vez que he estado en su casa, no hay nada de nada, pero ni en la nevera", respondió entre risas Sanz.

Muy celosos de su vida privada, los novios no se habían animado a dar ninguna declaración sobre la relación hasta que se confirmó la fecha de la boda, cuando Almeida publicó un bonito mensaje en redes sociales sobre Teresa. "Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí", escribió, recordando aquellos años en los que la prensa se interesaba tanto por su soltería y su ‘mala’ suerte en el amor.

La filtración de la noticia de su boda era inevitable, pues la pareja ya ha comunicado sus intenciones a algunos familiares y amigos para que marquen en sus agendas la fecha elegida con la que pondrán la guinda a su historia de amor, que comenzó hace casi dos años.