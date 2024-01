Gabriela Guillén y "un cubano guapísimo": la relación que hizo sospechar a Bertín Osborne

Gabriela Guillén llevará a Bertín Osborne a los tribunales para despejar las dudas que existen sobre la paternidad de su hijo, nacido a finales de 2023. Ante la intención de que el artista le pidiera una prueba de paternidad -un hecho que todavía no se ha producido- la paraguaya decidió acudir a sus abogados. "Voy a interponer la acciones para pedir la filiación de Bertín. Las dudas las tiene él, él tendría que actuar. Ya que él lo quiere hacer, voy a pedirlo para velar por los intereses de mi hijo", desveló en el programa de Telecinco De Viernes.

En esa misma entrevista se habló de las sospechas de Bertín de que el hijo no sea suyo porque Gabriela podría haber tenido una relación paralela. Ella negó que tuviese relaciones con otros hombres y desmintió los rumores que aseguraban que se vio en varias ocasiones con un exnovio: "Tengo la gran suerte de haber coincidido con personas maravillosas con mi vida. A día de hoy sigo hablando con mis exnovios, con naturalidad, como amigos. Menos con Bertín (...) Si tiene dudas de que hay otro hombre me podría haber preguntado a mi directamente".

En su empeño por demostrar ante la opinión pública que no es el padre del hijo de su exnovia, continúan saliendo informaciones sobre otro hombre. Alessandro Lequio afirmó este jueves en Vamos a ver que Gabriela Guillén "compatibilizaba la relación de Bertín con un cubano guapísimo, de muy buen ver" y que esa información es la que le llegó al presentador y por la que pensó en pedir la prueba de paternidad. Unas declaraciones que llaman especialmente la atención porque se trata de la primera vez que alguien verbaliza públicamente qué información manejaba Osborne y que le hizo sospechar.

Sin embargo, Gabriela no ha tardado en reaccionar a la noticia. Con una sonrisa en su rostro, la modelo soltaba una carcajada ante la información que apunta que podría haber tenido una relación paralela mientras que estaba con Bertín: "Me parto, perdonadme, pero es que no puedo evitarlo, de verdad". Así reaccionaba la joven al preguntarle si es cierta la información, llegando incluso a suspirar con incredulidad: "Ay, dios mío", dijo, dejando entrever que no hay nada de cierto en lo que ha contado el colaborador de televisión.