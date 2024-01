Comunicado del hijo de María Jiménez tras su supuesto desahucio por impago

El pasado 21 de enero saltaba la noticia de que Alejandro Sancho, hijo de María Jiménez y su heredero universal, habría sido "desahuciado" de la casa en la que residía en un pueblo de Toledo después de meses sin pagar el alquiler y negándose a abandonar la vivienda. "No había manera de hacerle entrar en razón", aseguraron sus presuntos caseros al programa Fiesta presentado por Emma García añadiendo que, cuando por fin accedió a irse del lugar lo dejó "completamente destrozado e inhabitable".

Una información que el hijo de la cantante ha negado rotundamente a través de un comunicado que ha visto la luz este viernes: "En primer lugar, jamás he sido desahuciado de ningún sitio donde haya vivido, ni judicial ni extrajudicialmente", asegura, señalando que su último traslado de vivienda fue hace dos años y que lleva ese tiempo hasta la actualidad viviendo en otra vivienda también en Toledo: "En segundo lugar, la noticia sitúa esa relación de arrendamiento recientemente, siendo del todo incierto, por cuanto mi último traslado de vivienda se ha producido hará dos años, viviendo desde entonces y hasta la actualidad en otra vivienda también en Toledo".

Finaliza el texto asegurando que no sabe de dónde han salido esas informaciones pero que la relación con los caseros de su anterior vivienda es estupenda: "En tercer lugar, y tratándose de la vivienda a la que hacen referencia en la noticia, la relación con los propietarios fue en todo momento cordial y amistosa, sin que en ningún momento se hubiera producido ningún destrozo en la misma".

Los caseros insisten en su acusación

Con este rotundo comunicado trata de despejar todas las dudas sobre esta supuesta expulsión de su domicilio, aunque sigue habiendo afirmaciones por su parte poco precisas tal y como explica la revista Semana: "Son muchos los motivos por los que sus caseros decidieron cortar todo tipo de vínculo con él", asegura la revista. Y añaden: "Los dueños del domicilio están muy disgustados por el comportamiento que ha tenido y por cómo ha dejado el inmueble. Es por ello que no es en absoluto cierto que entre ellos exista una buena relación, ni mucho menos que se haya ido por decisión propia".

Fuentes aseguran al citado medio que sí se ha tenido que echar al hijo de María Jiménez del que fuera su hogar, y no por las buenas. Aún así, no ha tenido que ir la policía, pero eso no indica que los propietarios de la vivienda no estuvieran cansados de él.