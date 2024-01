María Forqué carga contra los premios que llevan su apellido: "No asistí porque no me invitaron"

Los Premios Forqué celebraron el pasado mes de diciembre su 29ª edición con una sonada ausencia, la de María Forqué, hija de Verónica Forqué y única nieta de José María Forqué, destacado director de cine y guionista español que da nombre a los galardones.

Pasado un mes de la ceremonia y tras recibir constantes preguntas, la artista ha compartido con sus seguidores por qué no asistió a la gala: "No asistí porque no me invitaron". En un post de Instagram, María se mostró muy crítica con la organización de los premios que llevan su apellido.

"A toda la gente del cine que me sigue, quiero que sepáis que lo que hacéis apoyando a los Premios Forqué es apoyar a una empresa que se aprovechó del apellido de mi familia. A los Premios Forqué se la pela mi abuelo, mi madre y lo que los Forqué han dejado. Sino fuera así, lo mínimo sería invitar a la única persona que es su legado. Que os follen", escribió, "por no hablar de cómo me trataron la última vez que asistí".

María Iborra Forqué, conocida por su nombre artístico ‘Virgen María’, es la heredera de la saga familiar tras la muerte de su madre en en diciembre de 2021. Nació en 1990 de la unión de la actriz con el director de cine Manuel Iborra y prefiere el arte performativo al cine. Su presencia es habitual en estrenos y desfiles, donde siempre llama la atención gracias a sus estilismos arriesgados y transgresores.

Preservar la memoria de su madre es muy importante para ella. En 2022, poco tiempo después del fallecimiento de Verónica Forqué, el pleno del distrito de Chamartín aprobó la denominación de unos jardines con su nombre, un trámite que también contó con el beneplácito de la Junta de Gobierno municipal. Forqué visitaba con frecuencia la zona verde que lleva su nombre, pues estaba situada frente a su domicilio.

Durante el acto inaugural le dedicó unas bonitas palabras: "Quiero dar las gracias por este bonito homenaje a mi madre", comenzó María, poniendo en valor lo importante que eran para la actriz esos jardines y el barrio de Chamartín. "Le gustaban tanto las plantas y la naturaleza y significaba tanto para ella este barrio por sus padres, mis abuelos".