Carlo Costanzia aclara cómo es la relación actual con su madre Mar Flores

Después de una primera entrevista demoledora donde habló sobre su dura infancia y la influencia de sus padres en su madurez, Carlo Costanzia ha regresado esta semana a De viernes para profundizar aún más en sus asuntos familiares. El modelo insiste en que no ha sido fácil ser hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia aunque ahora niega que los acusase de ser culpables de los sus problemas legales y de adicciones: "Me llevo muy bien con los dos. Mi única intención al venir aquí era desmentir todas las falacias de mi tema judicial. El esto se ha exagerado o malinterpretado.

Mar Flores, que ha anunciado que tomará medidas legales contra todos aquellos que dañen su imagen o la de su familia, habría hablado con el programa de Telecinco asegurando que aunque su hijo "es bueno" está "mal influenciado": "Carlo es bueno, pero está mal influenciado y ahora se vuelve a equivocar. Yo solo pido que Dios le bendiga, le amo más que a mi vida pero no se puede permitir más fallos. A los diez años se fue a vivir con su padre, y se equivocó. A los 30 le libré de pasar nueve años en la cárcel pagando yo ciento y muchos mil euros vendiendo propiedades y no entiende que se equivocó y ahora se vuelve a equivocar", fueron parte de sus palabras, que compartieron con el invitado.

Carlo negó que esas palabras fuesen de su madre pero aprovechó para responder a varias cuestiones al respecto: "¿Cómo van a reaccionar unos padres si se da a entender que vengo a hablar mal de ellos? Estaban muy extrañados, han dicho ‘¿cómo puede ser que vaya allí mi hijo a hacer algo que nunca ha hecho? Yo nunca he hablado mal de mis padres ni les he culpado de mis adicciones o de mis problemas. Yo he contado mi vida, pero se ha vendido como que soy otro que viene a poner a caldo a sus padres y no es cierto’.

Y continuó asegurando que la principal ayuda que ha recibido estos años ha sido de su padre y de Javier Merino, segundo esposo de su madre: "Irme con mi padre fue una decisión personal bien tomada. Y cuando dice que me liberó de pasar nueve años en la cárcel… bueno, mi madre me ha ayudado económicamente, pero ha sido mi padre el que más me ha ayudado en esto proceso, Javier Merino también".

Sobre la relación actual que mantiene con su progenitora, Carlo explicó que "aunque la relación es buena" en estos momentos hay "una separación temporal": "La relación es buena, hablamos a menudo, a diario también, hay días que estoy ocupado, o ella, pero soy su hijo y nos queremos mucho. Ahora es cordial, contando que yo he vivido mucho tiempo en Italia. Ha habido una separación temporal que ha enfriado un poco la relación, pero no quiere decir que me lleve mal con mi madre".