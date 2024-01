Cayetano Martínez de Irujo habitualmente gusta de alejarse de los focos. Pero desde que se ha convertido en principal apoyo de su exmujer Genoveva Casanova, que fue fotografiada con Federico de Dinamarca en Madrid el pasado noviembre, el duque ha tenido, aunque sea a regañadientes, que hacer excepciones a su regla.

Una de ellas fue la noche del lunes en los premios de la Asociación de Prensa Deportiva en Madrid, donde demostrándole su apoyo incondicional, se cerró en banda a revelar cualquier detalle por insignificante que sea sobre Genoveva. Su reacción al escuchar el nombre de su exmujer y a las preguntas sobre cómo se encuentra y cuándo podremos verla, el jinete reaccionó con rabia dando por finalizada la entrevista: "Es una pregunta que ya está fuera de… ¿Vale?".

El martes por la mañana estuvo más generoso en el plató de Susanna Griso. "Han hecho daño a ella y a mis hijos, que están trabajando en sitios muy importantes. Luis está en J.P Morgan; y Amina en Aman, una empresa de turismo de alto nivel. Están sufriendo mucho con esta historia y es intolerable que en este país se descuartice a las personas de forma diabólica".

Como una extensión de todo este escándalo mediático, el duque de Salvatierra consideró igualmente "vergonzoso" cómo se ha tratado la figura de la reina Letizia en semanas recientes. Valoró con pena el "odio al hablar de la vida de los demás" que se vive por parte de determinados medios y periodistas. "Y además nadie tiene derecho a juzgar la vida de nuestra Reina, con más motivo. Y si sumamos que son cuestiones de hace 20 años me parece torticero y lamentable. Yo creo que fue Sardá el que tuvo la culpa, y Aquí hay tomate. El patio de cotilleo sano español lo convirtió en una vergüenza, putrefacción y destrucción de vidas personales".

Cayetano remató contundente, augurando acciones legales que ya están en marcha con sus propios abogados, ya sea a partir de él o de Genoveva: "No voy a perdonar el daño que le han hecho a Genoveva ni a mis hijos".

La mala situación del campo

Fuera de estos temas, Cayetano denunció el mal devenir de sus empresas. "Estoy desesperado, ha sido el peor año de mi vida. No me da vergüenza, he tenido que pedir dinero para pagar las nóminas de diciembre". Profundizando en esta difícil situación, el hijo de la duquesa denunció que "el campo español y el agricultor español tiene el problema del agua; lo que han hecho los portugueses hace veinte años lo teníamos que haber hecho los españoles. Estamos semiabandonados".