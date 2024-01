Extraño robo a Gabriela Guillén: "Podría estar relacionado con la prueba de paternidad"

Surgen nuevas informaciones sobre el extraño robo que sufrió Gabriela Guillén​​​​​​​ el pasado 27 de enero. Alguien rompió uno d ellos cristales de su vehículo y, para su sorpresa, solo había robado la silla del bebé y dejaron otros objetos que podrían tener más valor. Un nuevo revés para fisioterapeuta que no han tardado en relacionar con el reciente nacimiento del hijo que comparte con Bertín Osborne y que tantos titulares está acaparando en los últimos meses.

Una de las primeras en extender por los platos la teoría de la conspiración fue su amiga y colaboradora de Así es la vida, Raquel Arias, quien señaló que este robo podría estar relacionado con la futura prueba de paternidad a la que quieren someter al pequeño: "No puede ser casualidad", dijo la también modelo. Dando a entender que se podría utilizar el ADN de la silla para conocer la verdad sobre el padre de ese niño.

La historia se ampliaba en el programa TardeAr, donde descartaban que Bertín o su entorno tengan algo que ver con el suceso: "Es un barrio en el que, desgraciadamente, es habitual el robo en coches. Al ser un vehículo nuevo, probablemente hayan roto el cristal con la intención de robar otra cosa y al no haber nada, pues cogieron la sillita. Están muy cotizadas porque son carísimas", explicó la periodista Marisa Martín Blázquez.

La reacción al robo evidencia que tanto para Gabriela como para Bertín están siendo semanas complicadas y tensas, en parte debido a la atención mediática del caso: "Me comentan que Bertín está esperando que sea Gabriela quien ponga ya esa demanda de filiación, si lo ha anunciado, espera que sea verdad porque en el momento que se pida él, como ha dicho, se va a someter a esas pruebas".

También ha habido reacción por parte de Fabiola Martínez, que al ser preguntada por el robo ha preferido no opinar al respecto y hablar sobre ella misma y su vida: "Todo cae por su propio peso, el día que tenga una pareja estable, segura, os daréis cuenta porque será una constante en mi vida (…) me estoy volviendo un poquito caprichosa, es lo que tiene la edad, te lo puedes permitir. Antes era un poco más flexible, me intentaba amoldar más, buscar el equilibrio... ahora no. Digo esto es lo que yo soy, no me tengo que amoldar a nada, quien llegue entiende que yo soy así y si no lo entiende, ahí está la puerta".